Berlín. Zhang Ziyu ha causado una gran impresión en su debut en el Mundial Femenino de la FIBA.

Aunque es posible que la pívot china, de 7 pies y 3 pulgadas, aún no haya tenido un partido destacado, siempre que está en la cancha llama la atención. Intentará ayudar a China a alcanzar los cuartos de final cuando se enfrente a Puerto Rico el miércoles en un partido de clasificación.

Paige Bueckers compartió un momento de complicidad con Zhang en la cancha cuando Estados Unidos se enfrentó a China en el partido inaugural de la fase de grupos para ambos equipos. Se hizo viral un vídeo en el que se veía a ambas charlando. Bueckers declaró a la AP que la conversación fue muy distendida.

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“Solo eran bromas. Bromas amistosas. Intentaba averiguar cuánto inglés sabía”, dijo Bueckers sonriendo. “Para saber, si le soltaba alguna provocación, cuánto entendería. Le dije que le iba a taponar el tiro y ella se quedó mirándome con incredulidad. No sé si no entendió lo que le decía o si simplemente no podía creer que le dijera algo así. Para mí, todo fue en broma”.

Aunque solo jugó ocho minutos en la victoria de China sobre Italia en el último partido de la fase de grupos, sumó ocho puntos y tres rebotes. Las italianas tuvieron que adaptar su defensa y su ataque cuando ella estaba en la cancha.

“Sin duda es extraño porque es algo poco habitual; creo que también supone un reto porque hay que defenderse de un tipo de jugadora a la que no te enfrentas todos los días y, para mí, es un reto porque tenemos que encontrar formas diferentes de frenarla”, afirmó la pívot italiana Olbis Andre. “Creo que lo hicimos bien en algunas fases de los partidos y peor en otras, pero creo que aprenderemos de esto”.

Zhang no ha hablado en absoluto con los medios de comunicación durante el torneo, y ha atravesado la zona de entrevistas sonriendo o haciendo reverencias. Los jugadores no están obligados a hablar con los medios de comunicación.

Zhang, de 19 años, empezó a jugar al baloncesto cuando tenía 10 u 11 años, pero no se lo tomó en serio hasta hace más o menos un año. April Sykes, exjugadora de Rutgers que lleva varios años dedicándose al entrenamiento, fue contratada por China como entrenadora de desarrollo de habilidades.

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Trabajó con Zhang durante unos meses a principios de este año y afirmó que la joven estrella china se deja entrenar muy bien.

“Es divertida, le gusta jugar a los videojuegos, es muy bromista”, dijo Sykes. “Pero es una niña. Mucha gente cree que tiene entre 24 y 25 años, pero es, literalmente, una niña”.

Sykes ha estado viendo los partidos desde Atlanta y el otro día se sintió orgullosa cuando Zhang lanzó con la mano izquierda, algo en lo que había trabajado con ella.

“Me ha alegrado el día, literalmente”, dijo Sykes. “La gente no se da cuenta de los progresos que ha hecho en tan poco tiempo”.

Han Xu, su compañera en la selección china, que juega en el New York Liberty de la WNBA, elogió la actuación de Zhang en ese torneo y afirmó que estaba preparada para el escenario mundial.

“El Mundial es un buen momento para ella, para que todo el mundo la conozca”, dijo Han. “Tengo muchas ganas de volver a jugar con ella”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.