De los 32 equipos que comenzaron el Buzzer Beater Baseball Classic, solo 16 permanecen en carrera por el campeonato nacional, tras una jornada que definió los pareos del Sweet 16.

En la ronda que viene, también conocida como octavos de final, sobresale la presencia de la Escuela Dr. Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo y la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras, dos representantes del sistema público que siguen en carrera por el campeonato nacional.

La novena de Naguabo aseguró su espacio entre los mejores 16 del torneo tras imponerse 5-4 a Jireh Kingdom de Río Grande.

La Maunez Pimentel conectó siete imparables y contó con Ryan Cruz entre sus principales figuras ofensivas. Cruz bateó de 2-1, con un triple, dos carreras impulsadas y una anotada. Jonuel Oquendo añadió un sencillo y una remolcada, mientras Keyren Burgos produjo otra carrera en la victoria.

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La Escuela Especializada en Artes y Deportes de San Sebastián derrotó 11-0 a San Ignacio de Loyola para avanzar al Sweet 16 del Buzzer Beater Baseball Classic. (Buzzer Beater) ( Suministrada )

Por su parte, la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras derrotó 10-3 a Caguas Private School para avanzar a la próxima ronda.

Diego Meléndez encabezó la ofensiva de Ramón Power al batear de 3-2, con tres carreras impulsadas. Diego Ramos también conectó dos imparables en tres turnos, anotó tres carreras y remolcó una. Yaviel Maldonado añadió un imparable y dos empujadas.

En otros resultados, Leadership Christian Academy derrotó 13-3 a Trina Padilla de Arecibo; Instituto Desarrollo blanqueó 16-0 a Saint Francis School; Christian Military Academy venció 8-0 a San José de Río Piedras; y Presby de Carolina superó 10-2 a Guamaní de Guayama.

Otra escuela que avanzó al Sweet 16 del Buzzer Beater Baseball Classic lo fue la Escuela Dr. Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo. (Buzzer Beater) ( Suministrada )

También avanzaron IBAHS, tras vencer 5-1 a Arroyo High; Notre Dame, con victoria 7-1 sobre Ana Jacoba Candelas; La Escuela Especializada en Artesy Deportes de San Sebastián (ESCAED), que derrotó 11-0 a San Ignacio de Loyola; PRBAHS, vencedor 6-0 sobre Colegio El Pequeño Príncipe; y ESOTY de Yauco, que protagonizó uno de los partidos más competitivos de la jornada al imponerse 11-8 a José Collazo de Juncos.

Manuel Cruz Maceira también consiguió su boleto al Sweet 16 tras derrotar 23-0 a República de Costa Rica. AOBA Baseball Academy venció 15-0 a LMM de Barranquitas; El Shaddai Christian Academy superó 22-4 a Luis Negrón López; PRBSA de Morovis derrotó 16-1 a ALESPI de Orocovis; y la Carlos Beltrán Baseball Academy completó los clasificados con una victoria 11-0 sobre Basilio Milán de Toa Baja.

El Sweet 16 se celebrará el miércoles con partidos desde las 10:00 a.m. en el Estadio Ydelfonso Solá Morales de Caguas y el Complejo del Este.

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Los pareos serán Leadership Christian Academy contra Instituto Desarrollo; Christian Military Academy frente a Presby de Carolina; IBAHS ante Notre Dame; Ramón Power contra ESCAED; PRBAHS frente a ESOTY de Yauco; Juan J. Maunez Pimentel ante Manuel Cruz Maceira; AOBA Baseball Academy contra El Shaddai Christian Academy; y PRBSA de Morovis frente a Carlos Beltrán Baseball Academy.

El Elite 8 está programado para el lunes 14 de septiembre, seguido por el Final Four, el 16 de septiembre, y la final, el 20 de septiembre.

El torneo representa la primera edición de béisbol de Buzzer Beater y busca ofrecer una nueva plataforma de exposición y competencia para estudiantes-atletas de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico.