Los Criollos de Caguas anunciaron al lanzador derecho Tyler Myrick como su primer jugador importado para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Myrick, de 28 años, cuenta con experiencia hasta el nivel triple A y tiene trayectoria como cerrador.

“Creo que Tyler Myrick nos va a ayudar mucho y nos va a dar profundidad en el bullpen. Tiene experiencia cerrando juegos y actualmente está cumpliendo esa función con los Kansas City Monarchs. También tiene experiencia en triple A con los Gigantes de San Francisco”, dijo el gerente general de los Criollos, Kelvin Colón.

Con el equipo Kansas City Monarchs de la liga independiente American Association, ha registrado una sólida temporada desde el bullpen. El derecho presenta efectividad de 2.72, con ocho juegos salvados, 27 ponches y 14 bases por bolas en 36.1 entradas, repartidas en 36 presentaciones.

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Su desempeño le valió una selección al Juego de Estrellas 2026 de la American Association.

Myrick se destacó con la Florida International University y en 2021 fue escogido por los Gigantes de San Francisco. Durante cinco temporadas en Minor League Baseball con San Francisco, acumuló 181 apariciones, todas como relevista, con marca de 11-16, 45 salvamentos y 209 ponches en 220 entradas.

Alcanzó el nivel triple A, donde lanzó en 33 partidos durante dos temporadas y acumuló siete salvamentos.

“Es un muchacho que, por su capacidad para lanzar, atacar la zona y tirar strikes, entendemos que nos puede ayudar desde el primer día. Va a estar comprometido para toda la temporada y eso es algo que nos da mucha tranquilidad para tener una pieza así en nuestro bullpen”, añadió Colón.

Los Criollos comenzarán su temporada el 4 de noviembre, cuando reciban a los Senadores de San Juan a las 7:00 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales.