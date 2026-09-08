Berlín. Alemania, como país anfitrión, se clasificó para los cuartos de final del Mundial Femenino de la FIBA tras una contundente victoria por 94-56 sobre Corea del Sur el martes, lo que supuso un gran impulso para la moral del equipo, y Estados Unidos ya conoce a su próximo rival.

Hungría, que venció a Japón por 84 a 63, se enfrentará el jueves a Estados Unidos, cuatro veces campeón consecutivo.

La capitana de Alemania, Marie Gülich, llevó a su equipo a cuartos de final, donde se enfrentará a Bélgica, campeona de Europa, con 19 puntos y cinco rebotes. Frieda Bühner sumó 17 puntos.

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Lee Hae-ran fue la máxima anotadora de Corea del Sur con 21 puntos en una noche en la que su equipo nunca llegó a ponerse por delante en el marcador.

Cada canasta alemana provocaba grandes vítores entre la entusiasta afición local en el Berlin Arena, sobre todo en la primera parte. Alemania llegaba al descanso con una ventaja de 17 puntos.

Los jugadores bailaban mientras los aficionados saltaban al ritmo de la música a todo volumen tras el partido.

El apoyo del público local podría resultar decisivo. Alemania parece estar cogiendo impulso tras perder su primer partido de la fase de grupos por 30 puntos ante España. Se recuperó con una victoria por 74-58 sobre Japón y siguió con otra por 83-58 sobre Malí.

“Para nosotras supone una gran diferencia porque, cuando estamos cansadas, cuando necesitamos ese empujón extra, cuando quizá no nos entra un tiro o el otro equipo encadena una racha de canastas, poder contar con la motivación del público y ese apoyo que nos anima, y ver que están fuera del hotel esperándonos, eso es, sin duda, una parte importante de la ventaja de jugar en casa”, declaró Alexis Peterson a The Associated Press.

Aún quedan dos plazas por decidir

Todos los cuartos de final están programados para el jueves. España y Francia esperan a los ganadores de los partidos de repesca del miércoles entre Italia y Australia, y entre China y Puerto Rico, respectivamente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.