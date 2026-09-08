Nueva York. Tras más de tres meses de baja, Aaron Judge está listo para volver a los Yankees de Nueva York.

El tres veces MVP fue dado de alta de la lista de lesionados de 60 días el lunes por la noche, un día de descanso para los Yankees. El martes por la noche comienzan una serie de tres partidos en casa contra los Colorado Rockies.

Judge lleva sin jugar desde el 31 de mayo debido a una fractura en la costilla derecha, pero el bateador viajó con los Yankees en su reciente gira por la costa oeste. El pasado fin de semana, en San Diego, realizó varias sesiones de entrenamiento de bateo en el campo y corrió las bases como parte de su preparación para el regreso.

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El jardinero, de 34 años, volverá a incorporarse a la plantilla activa de Nueva York sin pasar primero por una estancia de rehabilitación en las ligas menores. Durante su ausencia, Judge afirmó que no necesitaría pasar una temporada en las ligas menores para ponerse a punto.

“Si les digo que estoy listo para salir a jugar, creo que estamos listos para salir a jugar”, declaró Judge el 27 de agosto. “No soy lanzador. Soy jugador de campo. Puedo hacer mis repeticiones aquí abajo, en la jaula de bateo. Estoy en todos los partidos. Me siento en el banquillo viendo cada partido, sintiendo el ambiente, sintiendo la energía, así que no creo que vaya a haber mucha diferencia”.

A falta de 19 partidos para el final de la temporada regular, los Yankees (81-62) se encuentran a cuatro partidos del líder, Tampa Bay, en la División Este de la Liga Americana. Tienen dos partidos de ventaja sobre su rival, Boston (80-65), en la lucha por el primer puesto de comodín de la Liga Americana y cuentan con una ventaja en caso de empate entre ambos equipos, tras haber ganado la serie de la temporada.

El equipo mejor clasificado juega en casa durante toda la serie de comodines al mejor de tres.

Los Nueva York tenían un balance de 36-23 después de que Judge jugara por última vez el 31 de mayo y acabaron con un balance de 45-39 en los 84 partidos que se perdió desde entonces.

Sin embargo, la ofensiva se vio claramente afectada. Los Yankees registraron un promedio de bateo de .243 con 86 jonrones en 59 partidos hasta el 31 de mayo, pero solo alcanzaron un promedio de .227 con 107 jonrones en 84 partidos mientras Judge estuvo de baja.

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Su promedio de bateo durante ese periodo ocupó el puesto 29 entre los 30 equipos de las Grandes Ligas, solo por delante de Seattle (.225).

Nueva York tenía un OPS de 0,770 hasta el 31 de mayo, pero en su ausencia era de .681.

Judge tiene un promedio de bateo de .248, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Se lesionó inicialmente al intentar esquivar al segunda base Jazz Chisholm Jr. durante una atrapada en picado en Houston el 26 de abril, y antes de quedar de baja había bateado un promedio de .263, con siete jonrones y 20 carreras impulsadas en 31 partidos.

El único jonrón del capitán en los últimos 18 partidos antes de entrar en la lista de lesionados fue un jonrón de dos carreras que cerró el partido y dio la victoria por 2-0 ante Tampa Bay el 24 de mayo, con el que puso fin a una racha de 11 partidos sin impulsar ninguna carrera, la más larga de su carrera.

Judge se proclamó campeón de bateo la temporada pasada, cuando alcanzó un promedio de bateo de .331 —el más alto de su carrera—, con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 partidos. Se perdió 10 partidos entre el 26 de julio y el 4 de agosto debido a una distensión en el flexor del codo derecho que sufrió al lanzar hacia el home el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección de plasma rico en plaquetas y no necesitó someterse a ninguna intervención quirúrgica fuera de temporada.

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Judge se saltó una sesión de rehabilitación en 2023, cuando se perdió 42 partidos por una fractura en el dedo gordo del pie derecho tras chocar contra la valla del jardín derecho en el Dodger Stadium. En 2019, disputó cinco partidos en las ligas menores con el Scranton/Wilkes-Barre de la Triple A, tras pasar dos meses de baja por una distensión en el oblicuo izquierdo.

Para hacer hueco en la plantilla de 40 jugadores para Judge, el lanzador diestro Chase Hampton fue cedido el lunes por la noche.

Nueva York envió al lanzador diestro Elmer Rodríguez a la Triple A de Scranton/Wilkes-Barre tras la derrota del domingo en San Diego.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.