Berlín. Alemania, anfitriona, evitó el bochorno en el Mundial FIBA femenino este lunes, mientras España avanzó a los cuartos de final y Francia estableció un récord de triples.

Alemania afrontaba la posibilidad de quedar eliminada en su último partido de grupo contra Mali, pero el equipo local nunca estuvo en peligro ante un lleno total en el Berlin Arena, con aportes de Frieda Bühner (21 puntos) y Luisa Geiselsöder (17) para una cómoda victoria por 83-58.

Los dos tiros libres de Alima Dembélé al inicio le dieron a Mali (1-2) su única ventaja ante Alemania, mientras el anfitrión se aseguró avanzar desde un grupo que había estado muy abierto, con todos los equipos 1-1 antes de sus últimos partidos.

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Alemania enfrenta a Corea del Sur el martes para decidir cuál avanza a los cuartos de final.

Francia anotó una cifra sin precedentes de 22 triples en una contundente victoria por 111-56 sobre Nigeria (0-3), ya eliminada.

Las finalistas olímpicas ya tenían asegurado su lugar en los cuartos de final.

También en el Grupo B, Hungría (2-1) derrotó a Corea del Sur (1-2) por 82-73 para terminar segundos del grupo.

España, a cuartos de final

Iyana Martin condujo a España a una victoria por 79-59 sobre Japón con 20 puntos y cuatro rebotes, enviando a España (2-1) directamente a los cuartos de final como ganadora del Grupo A por su registro en el enfrentamiento directo contra Alemania (2-1).

Japón terminó tercero del grupo, mientras Mali quedó eliminado pese a su sorpresiva victoria sobre España el sábado. Japón jugará después contra Hungría el martes.

Meesseman vuelve a brillar

Emma Meesseman llevó a Bélgica a los cuartos de final con 22 puntos y 10 rebotes, al imponerse a Australia 80-68 para quedarse con el primer lugar del Grupo C.

La campeona europea quedará ahora inactiva hasta el jueves.

Australia afronta un repechaje de clasificación el miércoles contra Italia.