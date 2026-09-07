La clasificación de la Selección Nacional de baloncesto femenino a la segunda ronda del Copa del Mundo FIBA Berlín 2026 volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el reconocimiento que recibe el quinteto patrio en el escenario internacional.

El tema surgió durante la conferencia de prensa tras la victoria 75-71 sobre Turquía este lunes, cuando el dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista fue cuestionado sobre si entiende que la Isla recibe el respeto que merece.

Su respuesta fue clara, pero para explicar su punto contó una anécdota sobre una consulta que le realizó a ChatGPT antes del torneo.

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“Antes del torneo, fui y le pregunté a ChatGPT cuáles de los países que están aquí (en la Copa) habían ido a los Mundiales 2018, 2022 y este 2026. Le pregunté también cuáles habían estado en los últimos dos Juegos Olímpicos y ChatGPT me respondió que eran como seis países”, relató el técnico.

Según Batista, la respuesta inicial de la plataforma de inteligencia artificial le mencionó alrededor de seis países, pero dejó fuera al combinado boricua pese a que cuenta con dichas participaciones.

“Entonces pregunté por qué estaba dejando fuera a Puerto Rico”, contó. La contestación de ChatGPT, según el relato de Batista, fue: “Tienes razón, fue mi error”.

Para el técnico, la equivocación sirvió para representar precisamente la percepción que entiende que existe sobre su conjunto.

“Así que, al final del día, les digo a ellas: ChatGPT no cree en nosotros. Esa es la principal cuestión aquí. Nadie piensa que merecemos estar aquí. Quizás no todo el mundo, pero la mayoría de las personas”, manifestó Batista.

Una constante

Sin embargo, Puerto Rico se ha convertido en una presencia constante en los principales escenarios internacionales. El torneo de Berlín representa su tercer Mundial consecutivo. En 2018, en su primera participación, las boricuas terminaron en el decimosexto y último lugar con marca de 0-3.

En 2022, las puertorriqueñas consiguieron sus primeras victorias mundialistas al derrotar a Bosnia y Herzegovina y Corea del Sur en la fase de grupos. Terminaron aquella edición en el octavo puesto entre 12 selecciones, con récord global de 2-4.

Ahora, en 2026, el combinado patrio volvió a superar la fase de grupos. Tras caer ante Australia y Bélgica y vencer a Turquía, Puerto Rico cerró la primera ronda con marca de 1-2 en el tercer lugar del Grupo C y aseguró su boleto a la segunda fase. Las boricuas enfrentarán el miércoles al equipo que concluya en el segundo puesto del Grupo D.

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A ese recorrido se suman sus dos participaciones olímpicas. Puerto Rico debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde terminó en el duodécimo puesto entre 12 equipos con foja de 0-3, y regresó a la cita olímpica en París 2024, donde finalizó décimo con el mismo récord.

Los otros países que pertenecen a este club de los últimos tres Mundiales y las pasadas dos Olimpiadas son Estados Unidos, Australia, Francia, China, Japón y Bélgica.

“Nosotros somos el ejemplo de los países pequeños. Somos el ejemplo de los equipos que no tienen tanta población, que no tienen tantos recursos”, dijo Batista.

“Somos ese ejemplo para que todos trabajen tan duro como nosotros lo hemos hecho. Y, como le dije a mi equipo, uno se gana el respeto ganando. Es lo único que tenemos que hacer aquí en este Mundial”, agregó el dirigente.

Batista reconoció que pese a que el Mundial cuenta con las selecciones de gran nivel, hay equipos importantes que no lograron llegar al torneo.

“Hay muchos grandes equipos que no están aquí, pero nosotros estamos aquí. Y si te enfrentas a nosotros, se supone que debes ganarnos. Pero nosotros vamos a darlo todo, con la mayor intensidad posible, para tratar de vencerte. Y no se trata de lucir bien en la derrota. Se trata de intentar ganar. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que estoy muy orgulloso”, comentó el estratega de las número 13 del ranking mundial.

“Puerto Rico pertenece aquí”

La canastera Trinity San Antonio, quien acompañaba a Batista en la conferencia, coincidió con las expresiones de su dirigente y dejó claro que el equipo también entiende que el respeto tendrá que conquistarse dentro de la cancha.

“Al final del día, él lo dijo en la práctica: nunca vamos a recibir el respeto que merecemos a menos que nos lo ganemos”, mencionó San Antonio.

“Así que cada vez que salgamos a la cancha, vamos a salir a ganárnoslo y a demostrarle al mundo por qué Puerto Rico pertenece aquí...”, añadió San Antonio, quien fue reconocida como la jugadora del partido tras aportar 18 puntos en la victoria frente a las turcas.