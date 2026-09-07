La Selección Nacional de baloncesto femenino logró adelantar a la próxima ronda en el Copa del Mundo FIBA 2026 al superar y eliminar, 75-71, a Turquía en un emocionante partido celebrado en Max-Schmeling-Halle, en Berlín, Alemania.

Un impresionante avance de 16-2 en el inicio del cuarto parcial, liderado por la capitana de la selección, Pamela Rosado, y por la estelar canastera Arella Guirantes les dio el importantísimo triunfo a las boricuas, su primera en la historia ante una selección turca, para asegurar su presencia en la ronda clasificatoria a cuartos de final.

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Puerto Rico, con récord de 1-2, finalizó tercero en el Grupo C y ahora enfrentará el miércoles al segundo del Grupo D, que aún está por definirse.

El partido que se celebrará mas tarde este lunes entre Italia y China podría definir el rival.

Arella Guirantes fue la mejor en la ofensiva boricua con 21 puntos, además de capturar seis rebotes y repartir cinco asistencias. Trinity San Antonio, en otro enorme partido, logró 18 tantos e Imani McGee-Stafford acabó con su tercer doble-doble del Mundial con 16 unidades y 14 rebotes.

“En los pasados dos partidos, nos desinflamos en el último cuarto. Creo que esta vez hicimos un gran trabajo en la ejecución. Aunque no fue el jugo más bonito, hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo la canastera boricua San Antonio en la conferencia de prensa luego del juego.

Las boricuas tuvieron que batallar duro contra un equipo de Turquía, que desde el inicio sacó provecho de su dominio de las tablas, principalmente en los rebotes ofensivos y también de su ofensiva en el perímetro.

El primer parcial fue para las turcas por el mínimo, 20-19 y se fueron al descanso de medio tiempo arriba, 40-37.

Para la segunda parte del partido, Turquía mantuvo su dominio de las tablas. Los rebotes ofensivos siguieron haciendo estragos y con ello mantuvieron su ventaja hasta dominar el tercer capítulo, 58-51.

Pero para los últimos 10 minutos de juego y de espaldas a la pared, las boricuas salieron con todo. Rosado comandó el primer avance de 8-0 con dos triples y luego de un canasto de Turquía, las boricuas apretaron en defensa e hilvanaron otros ocho tantos seguidos para tomar la delantera definitiva, 67-60.

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El tiro de tres, que había sido puro veneno para Puerto Rico, desapareció de las manos de las turcas y tampoco le dieron muchas segundas opciones de tiro, lo que fue clave.

Turquía también recibió la mala fortuna de que su jugadora más destacada hasta ese momento, Elif Bayram, que había logrado ya un doble–doble con 13 puntos y 12 rebotes, se lastimó el tobillo izquierdo en medio de una lucha por un rebote. Tuvo que ser cargada fuera del tabloncillo y nunca regresó al partido.

Aún así, Sevgi Uzun tomó la batuta ofensiva de Turquía con cinco tantos seguidos para acercar al quinteto, 67-65, pero entonces surgió la figura de Guirantes quien dirigió la artillería boricua. Dos tiros libres de su autoría faltando 4.1 segundos sellaron la victoria boricua.

“Esto es lo que este equipo hace. Ganamos el juego que los demás esperan que perdamos. Por los pasados siete u ocho años hemos hecho eso, ganar el juego que necesitamos ganar. El deseo y la pasión que ponemos en cada juego es nuestra marca registrada”, dijo, por su parte, el dirigente del Equipo Nacional, Gerardo “Jerry” Batista.

“Logramos anotar 24 puntos en el último cuarto, hicimos algunas paradas, acabamos con 17 asistencias, tres jugadores en doble dígitos, Creo que fue una gran victoria”, sentenció.