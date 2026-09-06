La Selección Nacional de baloncesto femenino cayó este domingo por 76-64 ante Bélgica en su segundo compromiso de la Copa del Mundo FIBA 2026, celebrado en el Berlín Arena de Alemania.

Con el revés, las boricuas quedaron con marca de 0-2 en el Grupo C, luego de haber perdido también en su debut el viernes ante Australia (70-54). Bélgica, por su parte, mejoró a 2-0 y mantiene su paso perfecto en la fase de grupos.

Puerto Rico se jugará sus aspiraciones de mantenerse con vida en el Mundial este lunes, cuando cierre la fase de grupos frente a Turquía a las 5:30 a.m., hora de la isla. El equipo patrio necesitará una victoria para tener opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Imani McGee lideró la ofensiva puertorriqueña con un doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes. Le siguió Arella Guirantes con 15 unidades y cinco capturas.

Por Bélgica, Maxuella Lisowa fue la mejor anotadora con 16 unidades. Julie Vanloo sumó 15, mientras Kyara Linskens registró 12 puntos.

Las europeas tuvieron cuatro canasteras en doble dígito.

“Hicimos nuestro trabajo con sus jugadoras clave. Emma (Meesseman) tuvo un día difícil... Vanloo también especialmente comparado con el nivel al que ha estado tirando, pero sus jugadoras de la banca tuvieron un impacto enorme y no lo reconocimos lo suficientemente rápido”, expresó McGee en la conferencia de prensa tras el partido.

“Estamos mejorando cada día, pero el objetivo es ganar, no mejorar. Así que tenemos que recuperarnos rápidamente y nuestro objetivo es ganar mañana”, añadió.

Bélgica abrió el partido con un avance de 5-0, pero Puerto Rico reaccionó y se acercó 10-9 gracias a un rally de cuatro puntos.

Las belgas, sin embargo, se mantuvieron en control y firmaron una corrida de 7-0 que amplió la ventaja a 20-11. Después de casi tres minutos sin anotar, dos tiros libres de McGee en los segundos finales recortaron la diferencia y dejaron el marcador 20-13 al concluir el primer parcial.

Para el segundo capítulo, Puerto Rico se acercó 24-22 con seis puntos consecutivos de McGee. No obstante, Bélgica respondió con un tiro de larga distancia de Lisowa para recuperar el margen, 27-22.

Luego de que las “12 Guerreras” recortaran nuevamente la diferencia a 27-25, las belgas se despegaron con nueve puntos consecutivos, producto de tres triples, para colocar el marcador 36-25. Brianna Jones frenó la racha con un triple que acercó a las boricuas 36-28.

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La primera mitad concluyó 40-32 a favor de Bélgica luego de un tiro de campo de la capitana Pamela Rosado.

“Creo que, durante ciertos tramos del partido, hicimos un buen trabajo, pero ellas fueron muy efectivas desde la línea de tres puntos. Nosotros no tuvimos la oportunidad de quitarles eso con nuestra defensa, así que creo que esa fue la diferencia”, sostuvo, por su parte, el dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista.

Las belgas acertaron 15 de sus 36 tiros de larga distancia para convertir el 41.7%.

En el tercer periodo, McGee volvió a tomar la iniciativa ofensiva y abrió el parcial con cuatro puntos al hilo para recortar el déficit de las boricuas a 40-36. Bélgica respondió y logró despegarse nuevamente por ocho puntos, 48-40.

Más tarde, Puerto Rico volvió a reaccionar con un robo de balón y un tiro de campo de Trinity San Antonio, que redujo la diferencia a 48-43.

Las belgas, sin embargo, se alejaron nuevamente con un triple de Vanloo para tomar ventaja 51-43. Ninguno de los dos equipos bajó la intensidad en el tramo final, pero Bélgica logró preservar la ventaja y cerró el tercer parcial arriba 58-50.

En el último periodo, Bélgica volvió a tomar distancia con cuatro puntos corridos que amplió la ventaja a 66-53. Linskens luego castigó desde larga distancia con un triple para colocar el marcador 69-55, pero Puerto Rico respondió de inmediato con otro tiro de tres de India Pagán, que acercó a las boricuas 69-58.

Aunque las boricuas no se quitaron, las europeas insistieron en sostener la distancia.