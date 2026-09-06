Ningún apoderado le planteó al director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Carrillo, su interés de volver a dos refuerzos por equipo o cambiar el formato del torneo a lo largo de la pasada temporada.

La junta de directores de la liga tendrá su primera reunión ordinaria a finales de septiembre o principios de octubre. El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, establecerá en esa reunión la agenda que se discutirá y el itinerario de las próximas asambleas, entre ellas, una para abordar enmiendas al reglamento.

Los apoderados deberán compartir a los demás miembros de la junta de directores del BSN las modificaciones al reglamento que propondrán siete días antes de la reunión. Por ello, ese asunto no se abordará en la primera reunión.

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“Los apoderados con los que hablamos durante la temporada nunca mencionaron que tenían interés en enmendar el reglamento para aumentar o disminuir el número de refuerzos o cambiar el formato del torneo”, dijo Carrillo a Primera Hora .

“La reglamentación establece que el formato actual del torneo era para las temporadas 2025, 2026 y 2027. Por lo tanto, para cambiar eso tiene que ser a base de una enmienda al reglamento”, continuó.

Dalmau anunció en marzo de 2024 que los campeones de las conferencias A y B disputarían la final del torneo a partir de la campaña 2025. La medida fue presentada por el apoderado de los Atléticos de San Germán, José “Cheo” Rivera, pero no fue aprobada para la temporada 2024 porque la votación de la junta de directores quedó empatada 6-6.

El resultado fue el mismo en una segunda votación. Como presidente del BSN, Dalmau tuvo el voto de desempate y dio el sí para dar paso al nuevo formato. El apoderado de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, Héctor Horta, trajo a la mesa el tema en una reunión llevada a cabo en noviembre de 2025 y, luego de otra votación nivelada, Dalmau volvió a respaldar el formato.

Por otro lado, la junta de directores dio luz verde a la medida que permite a cada equipo contratar tres refuerzos en octubre de 2024. La enmienda fue ratificada un año después, pero se estableció un límite de seis cambios de importados antes de la fecha límite de cambios y hasta dos sustituciones adicionales durante la postemporada.

Desde que el BSN adoptó el formato de conferencias y tres refuerzos por franquicia, los Vaqueros de Bayamón ganaron dos campeonatos consecutivos. Bayamón superó 4-1 a los Leones de Ponce en la final de 2025, pero necesitó siete juegos para eliminar a los Santeros de Aguada en 2026.