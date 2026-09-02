El apoderado de los Criollos de Caguas, Ric Elías, recibió una multa de $5,000 por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido a unas expresiones que realizó hace tres semanas en una entrevista con el locutor Jorge Pabón “El Molusco”, supo Primera Hora .

El primero en reportar el castigo a Elías fue la plataforma Yadiell BSN a través de sus redes sociales. Según fuentes de este medio, el vicepresidente del BSN, Fernando Quiñones, fue quien radicó la sanción. Primera Hora intentó contactar a Quiñones para una reacción, pero al momento no ha obtenido una respuesta.

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“Esto quizás es un poco fuerte, pero yo creo que Ricardo Dalmau (presidente del BSN) hizo muchas cosas buenísimas cuando llegó a la liga porque fue en la pandemia y ocurrió este resurgimiento. Pero, en mi opinión, necesitamos un grupo nuevo que tenga un plan a 10 años y la oportunidad de forzar a los dueños a hacer cosas”, dijo el millonario empresario en una entrevista publicada en Molusco TV.

“Tenemos que botar todos los reglamentos porque hay siete y todos se contradicen. Tenemos que empezar de cero y crear un producto que sea bello porque la liga está tan balanceada que los juegos son increíbles, pero aquí hay que dejar el pasado porque aquí hay muchas riñas viejas”, continuó.

Elías entró al BSN junto al coapoderado John Herrero en 2023, cuando adquirió a los entonces Grises y mudó la franquicia a Caguas para revivir a los Criollos. Le bastó una temporada para darle a los Criollos el segundo campeonato de su historia en 2024.

Desde entonces, Caguas se ha establecido como una de las franquicias más sólidas en la llamada “liga más dura” con refuerzos como Travis Trice y nativos queridos por su fanaticada como Christian “Cuco” López, aunque no han vuelto a la final desde hace dos años.