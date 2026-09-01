La Selección Nacional de Baloncesto masculino tiene ahora una cuesta aún más empinada, luego de las dos dolorosas derrotas ante Argentina y Uruguay en el inicio de la segunda ronda clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Con estos resultados en la recién concluida ventana, Puerto Rico descendió a la quinta posición del Grupo F, con marca de 2-6 y a solo cuatro juegos de que termine el proceso clasificatorio al Mundial.

Los boricuas necesitan ganar sus cuatro partidos restantes para mantener vivas sus aspiraciones de extender su presencia ininterrumpida en el torneo desde 1986.

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Sin embargo, ganar los encuentros que les quedan no les garantiza del todo su boleto a Catar. Esto se debe a que Bahamas ocupa el cuarto lugar del Grupo F, con récord de 4-4, dos juegos por encima de Puerto Rico.

Los puertorriqueños también dependen de que los bahameños pierdan algunos de los siguientes partidos para tener una ruta más clara hacia Catar, ya que solo los primeros tres equipos de cada grupo y el mejor cuarto lugar entre los Grupos E y F clasificarán al próximo Mundial.

Además, los uruguayos no pueden volver a ganar para tener opciones de empatar en el tercer puesto del Grupo F y conseguir el pase mediante el “goal average”.

Aspirar al mejor cuarto lugar luce más complicado todavía, ya que México suma cinco triunfos y solo le quedan dos partidos. En fin, el panorama no es alentador y una derrota más pondría fin al sueño mundialista de los puertorriqueños.

Por su parte, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, aseguró no estar complacido con la situación en la que se encuentra el Equipo Nacional, pero afirmó que la clasificación todavía está en nuestras manos.

“No estamos fuera del Mundial. Dependemos de nosotros. Si nosotros no ganamos, de nada nos vale lo que hagan los demás. Dependemos de ganar los últimos cuatro partidos, de los cuales tres son en casa”, dijo Ramos en una entrevista con Primera Hora .

“No te puedo decir que estoy complacido porque evidentemente no lo estoy. Siempre habíamos pasado a la segunda ronda con récord de 4-2 o 3-3. No es la posición donde uno quisiera estar. No nos hemos preparado para esto. Las inversiones que se han hecho no están basadas en esto, pero hay muchos factores que pueden influenciar en el resultado”, continuó.

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Puerto Rico viajará a Panamá, que es dirigida por el exdirigente nacional Nelson Colón, el 26 de noviembre para dar inicio a la quinta ventana clasificatoria. Luego, recibirá a Uruguay el 29 de noviembre, a Argentina el 26 de febrero y a Panamá el 1 de marzo, en sus últimos tres compromisos.

Espaldarazo a Carlos González

El dirigente Carlos González tendrá las manos llenas en esos cuatro desafíos, pero el presidente de la FBPUR ratificó su confianza en el trabajo del entrenador. González tomó las riendas del programa nacional adulto en 2024, tras un exitoso ciclo olímpico bajo la dirección de Colón que incluyó un Mundial y el primer pase a los Juegos Olímpicos en 20 años.

“Las derrotas no se le pueden adjudicar al dirigente. Esto es un deporte en conjunto. Se administra en conjunto, se dirige en conjunto y se juega en conjunto. Todos tenemos un grado de responsabilidad sobre lo que suceda”, comentó Ramos.

“Señalar una sola persona como responsable sería injusto e irresponsable. Simplemente, sería una reacción inmediata que no trae una solución real. Nos quedan dos ventanas. Una vez terminemos las dos ventanas, evaluaremos todo el componente del Equipo Nacional masculino, dependiendo del resultado”, abundó.

“Estamos en una posición complicada, pero no estamos eliminados todavía. Vamos a dar la batalla, reagruparnos y tener reuniones para discutir todos los planes. Tengo que sentarme con Carlos Arroyo (gerente general) y con los dirigentes para hablar sobre lo sucedido ayer. Ahora no tenemos margen de error. Tenemos que ganar los cuatro juegos”, agregó.

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Carlos González dirige a una Selección Nacional que afrontará los últimos cuatro partidos de las ventanas clasificatorias con marca de 2-6. ( FIBA )

Convocatorias sin continuidad

El trabajo de González tampoco ha sido sencillo durante este proceso clasificatorio. El aguadillano cuenta con Christian Dalmau, Wilhelmus Caanen y Jorge “Jorgito” Rincón como asistentes en el cuerpo técnico de la Selección Nacional, todos campeones en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). No obstante, la realidad es que el entrenador ha tenido que lidiar con varias situaciones.

En el transcurso de cuatro ventanas, 25 jugadores diferentes han vestido el uniforme de Puerto Rico, y solo Isaiah Piñeiro, Stephen Thompson Jr. y Arnaldo Toro participaron en todas. A esto se le añade que en la recién terminada ventana fueron convocados José Alvarado, Davon Reed y el debutante Daniel Rivera, quienes no vieron acción en las primeras tres.

Reed fue titular frente a Argentina, pero salió como suplente contra Uruguay. A pesar de que no jugaba desde abril, fue escogido por decisión técnica en lugar de figuras como Ramses Meléndez y anotó apenas dos puntos entre ambos juegos.

Alvarado, quien estaba llamado a llenar el vacío que dejó Tremont Waters, también quedó a deber en la cuarta ventana. El campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York lideró la ofensiva de Puerto Rico ante Argentina con 19 puntos, pero tuvo una actuación discreta frente a Uruguay, con apenas tres unidades tras fallar ocho de sus nueve intentos de campo.

José Alvarado quedó a deber en la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027. ( FIBA )

Puerto Rico tampoco contó con un armador natural con la capacidad de correr la ofensiva del conjunto. La FBPUR llevó a esta ventana a Alvarado y a Jezreel “Macho” De Jesús por su heroica labor contra Bahamas a inicios de julio, que permitió al seleccionado avanzar a la segunda ronda clasificatoria.

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Jordan Howard no hizo el corte final debido a una situación personal, mientras que André Curbelo quedó fuera por decisión técnica y otros armadores, como Zakai Zeigler, Gary Browne e Iván Gandía, ni siquiera fueron considerados para la preselección.

“Te puedo comentar sobre esa decisión tan pronto me reúna con los dirigentes y el staff. No me gusta hablar sobre eso porque yo no soy entrenador. La razón que se llevó a Jezreel fue porque se lo ganó en la última ventana y teníamos a Alvarado, que es el mejor jugador que tenemos ahora mismo. No sé si los demás estaban disponibles. Eso habría que hablarlo con las personas que reclutan”, se limitó a decir Ramos.

Compromisos en el exterior complican preparación

Puerto Rico, además, solo tuvo tres días de práctica previo al encuentro con Argentina en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata. Los argentinos, en cambio, tuvieron 22 días de preparación, mientras que los uruguayos contaron con 26, incluidos dos amistosos en China.

El presidente de la FBPUR explicó que esto se debió a los compromisos de los canasteros con sus respectivos clubes en el exterior. De los 12 convocados, Thompson Jr., Arnaldo Toro, Ysmael Romero, Alfonso Plummer y De Jesús eran los únicos que se encontraban en la isla cuando fue publicada la convocatoria el 20 de agosto.

“José Alvarado estaba con compromisos de la NBA, Ethan (Thompson) estaba en tryouts con equipos en la G League, Gian (Clavell) y (George) Conditt estaban en España, (Isaiah) Piñeiro estaba en Filipinas. Teníamos solo cuatro jugadores disponibles. Tampoco será fácil en la próxima ventana”, detalló Ramos.

“Si los jugadores no hubiesen tenido torneos y yo no los convoco, entonces yo entendería. Nosotros creemos en la preparación, pero los periodos de liberación en las ventanas de los varones nos dan 72 horas de liberación. Los clubes no están obligados a liberar a los jugadores fuera de ese periodo”, sentenció.