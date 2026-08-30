El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto de la NBA Carmelo Anthony y su fundación en alianza con la YMCA de San Juan anunciaron este domingo la construcción del Parque Luis Fuentes en el barrio Barcelona de Río Grande.

El proyecto, que busca devolverle vida a un espacio donde durante varias décadas operó el campamento Manuel Bueno de la institución, volverá a servir como punto de encuentro para niños, jóvenes, adultos y envejecientes. Al momento, la zona propiedad de la YMCA se encuentra rodeada de maleza.

Para Anthony, de padre boricua, la iniciativa representa la continuación de un compromiso que ha mantenido durante casi dos décadas con las comunidades de Puerto Rico. En 2010, rehabilitó la cancha de baloncesto de La Perla, en el Viejo San Juan, y desde entonces ha extendido ese trabajo a otras partes de la Isla.

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Parque Luis Fuentes en Río Grande. ( Captura )

“Esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Hemos estado haciendo este trabajo aquí en esta Isla durante casi dos décadas y ahora comenzamos a ver que algunos de esos años de planificación comienzan a dar frutos. Así que estoy contento de poder estar aquí nuevamente”, expresó Anthony durante la presentación del proyecto en la institución académica.

El 10 veces Todo-Estrella y autor de una carrera de 19 años en el mejor baloncesto del mundo destacó que su compromiso comunitario no depende de sus recursos económicos, sino de su disposición.

“Es fácil para mí decir que puedo utilizar recursos y dinero, y eso es lo que todo el mundo (puede hacer), pero no mucha gente se presenta. No muchas personas, lo hacen. No tengo miedo de desafiar a las personas que están en control y en cargos importantes... Siempre lo hemos hecho, pero lo hemos hecho (desde que estaba como jugador), pero ese trabajo terminó y ahora realmente podemos generar el impacto que queremos”, comentó Anthony.

La primera fase del proyecto contempla una media cancha de baloncesto, además de espacios para actividades recreativas y no competitivas. La visión es que eventualmente el parque pueda acoger campamentos y otras iniciativas dirigidas a la comunidad local y visitantes.

“Utilizamos lo que hago para ayudar a la próxima generación y a la comunidad. Todos sabemos lo importante que es la comunidad para todos nosotros, para mí y para mi familia, pero todavía tenemos mucho más trabajo por hacer. Esto no termina aquí y tenemos que continuar. Se necesita de todos; se necesita de toda una comunidad. No se trata solo de mí”, manifestó el otora canastero.

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Parque Luis Fuentes en Río Grande. ( Captura )

Una necesidad de la comunidad

El presidente de la Junta de Directores de la YMCA de San Juan, Allan Charlotten, explicó que la iniciativa surgió luego de una serie de visitas realizadas el año pasado para conocer las necesidades de los residentes del barrio Barcelona.

“En esa visita surgió de la comunidad que se trata de un sector que no cuenta con facilidades, donde los jóvenes, los niños, los adultos y los envejecientes no tienen ningún lugar donde reunirse, donde tener actividad, donde celebrar sus alegrías, pasar sus períodos de tristeza e igual recibir los servicios que necesita la comunidad”, explicó.

Charlotten recordó que el antiguo espacio tenía precisamente esa función de integrar a la comunidad y ofrecer un lugar seguro para compartir. No se dio a conocer la inversión económica del proyecto.

“Era un espacio libre, seguro, donde había diversión, había entretenimiento, había compromiso y había liderazgo”, recordó.

“Es la primera fase de un proyecto amplio que va a demorar unos años. Pero este primer proyecto nosotros queremos que esté listo el año que viene para que la comunidad pueda disfrutar de él”, indicó Charlotten, al agregar que el nombre del espacio es en honor a don Luis, un exempleado de la institución, quien atendió el lugar por 45 años.

El diseño del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Eugenio Ramírez, quien recogió las recomendaciones de la YMCA y de la comunidad.

Agradecimiento especial

Charlotten destacó que el respaldo de Anthony fue determinante para que la iniciativa pudiera concretarse.

“Si Carmelo no hubiese puesto su esfuerzo, su apoyo y su compromiso, este proyecto no se hubiese logrado y no estaríamos aquí”, afirmó el presidente.

Durante el anuncio, el estudiante y miembro del equipo de baloncesto de la YMCA Diego González agradeció Anthony por su servicio y ayuda al prójimo.

González y sus compañeros le entregaron a Anthony una camisa firmada por el equipo de baloncesto de la YMCA, además de una placa.