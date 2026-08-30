Las selecciones de Uruguay y Puerto Rico se enfrentarán este lunes en un encuentro enmarcado en la segunda fecha de la segunda ronda de la clasificación para el Mundial de baloncesto de 2027 y que afrontan con la necesidad urgente de lograr la victoria.

El partido se disputará desde las 7:10 p.m. en el estadio Antel Arena de Montevideo y pondrá cara a cara a dos equipos que fueron derrotados en su estreno.

Uruguay cayó el jueves en casa por 94-103 ante Bahamas y dejó pasar una gran posibilidad de escalar en la tabla de posiciones, aunque se mantuvo en zona de clasificación para la Copa del Mundo que se jugará en Catar.

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Ese mismo día, Argentina se impuso por 89-75 a Puerto Rico, que está penúltima y lejos de los puestos de vanguardia.

Hasta el momento, Canadá lidera el Grupo F con 14 puntos, Argentina tiene 13, Uruguay 12 y Bahamas 10, mientras que los puertorriqueños y Panamá suman 9 cada uno.

En el Grupo E, Estados Unidos y Brasil tienen 13 unidades, República Dominicana 12, México 11, Colombia 10 y Chile 9.

Este lunes, en busca de una victoria que le permita llegar tranquila a la doble fecha de noviembre, la selección de Uruguay apostará por un equipo que tiene al joven Joaquín Rodríguez como figura.

El escolta tiene el mejor promedio de puntos por partido (17.9) de la Celeste, así como también el de rebotes (6.1) y el de asistencias (6.3).

Del otro lado, Puerto Rico afrontará un nuevo duelo con José Alvarado como líder en las estadísticas de puntos por partido (19), mientras que Enrique Gabriel Freeman está al frente de las de rebotes (9.5) y Zakai Zeigler de las de asistencias (5.8).

Campeón de la NBA con New York Knicks, Alvarado es la gran estrella de su selección.