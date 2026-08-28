Puerto Rico inició el jueves la segunda ronda de las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo FIBA 2027 con una dolorosa derrota, 89-75, ante Argentina en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata.

Con este resultado, la Selección Nacional de Baloncesto masculino tiene ahora marca de 2-5 de cara al partido del lunes contra Uruguay en el Antel Arena, de Montevideo. Los boricuas forman parte del Grupo F junto a Canadá, Argentina, Uruguay, Bahamas y Panamá.

Todos están activos en la jornada del jueves, por lo que al cierre de esta edición aún no se han definido las posiciones de cada país en el grupo. Puerto Rico ocupaba la cuarta posición de cara a esta ventana. Solo los primeros tres y el mejor cuarto lugar poncharán su boleto al Mundial en Doha, Catar.

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José Alvarado lideró la ofensiva de Puerto Rico con 19 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Le siguieron Isaiah Piñeiro y Ethan Thompson con 13 unidades cada uno.

Gabriel Deck, sin embargo, fue el verdugo de los puertorriqueños con 23 tantos, incluyendo seis triples en ocho intentos. Leandro Bolmaro sumó 19 puntos, mientras que Facundo Campazzo firmó un doble-doble con 13 unidades y 10 asistencias.

Puerto Rico acumuló 18 pérdidas de balón durante el partido, ocho más que Argentina. Aun así, dio la batalla en la primera mitad al irse al descanso con una desventaja de 43-42, pero fue superado, 46-33, en la segunda.

Piñeiro abrió el marcador con un canasto debajo del aro, pero Argentina tomó de inmediato la ventaja con un triple de Deck segundos después. Los boricuas retomaron la delantera, 10-7, con un bombazo desde larga distancia de Piñeiro y una flotadora de Alvarado cuando restaban 5:37 del primer parcial.

No obstante, los argentinos volvieron a irse al frente, 13-10, con dos tiros detrás del arco de Nicolás Brussino. El conjunto nacional intentó darle vuelta al marcador, pero cometió múltiples pérdidas de balón en el cierre del periodo y Argentina se dirigió al segundo parcial arriba, 25-21, pese a un triple de Alvarado en los segundos finales.

Puerto Rico empató el partido, 25-25, en el arranque del segundo periodo con dos canastos de George Conditt IV y Jezreel “Macho” De Jesús. Gonzalo Bressan detuvo rápidamente la corrida, pero Daniel Rivera, Novato del Año del Baloncesto Superior Nacional (BSN), respondió con un disparo en la pintura para igualar el marcador.

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Ambos equipos continuaron intercambiando la delantera hasta el cierre del segundo parcial. Puerto Rico parecía irse al descanso arriba tras un triple de Alvarado, pero una flotadora de Francisco Caffaro en los segundos finales dejó a Argentina al frente, 43-42.

El tercer periodo, en cambio, fue una pesadilla para el seleccionado patrio. La Albiceleste se despegó, 56-47, con un avance de 6-0 cuando quedaban 5:50 minutos en el reloj. Poco después, el quinteto local tomó una ventaja de doble dígito, 61-51, gracias a otro bombazo de Deck.

Piñeiro frenó brevemente el sangrado con un canasto debajo del aro, pero los tiros detrás del arco continuaron cayendo para Argentina, esta vez por cuenta de Bolmaro. Los boricuas se fueron en blanco en sus últimos tres minutos del tercer periodo y solo Daniel Rivera consiguió anotar un tiro libre en ese tramo para dirigirse al cuarto con una desventaja, 64-74.

Los canastos de los puertorriqueños empezaron a caer en el comienzo del cuarto parcial, pero no pudieron hacer paradas defensivas y esto les pasó factura. Los argentinos se aferraron a la delantera y, con una corrida de 7-0, aumentaron la diferencia a 78-65. Ese avance prácticamente aseguró la victoria de la Albiceleste, ya que Puerto Rico nunca pudo recuperarse del golpe.