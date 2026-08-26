Dos días después de finalizar la serie por el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el dirigente de los Santeros de Aguada, Rafael “Pachy” Cruz, recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre una temporada 2026 que recordará para siempre.

Los Santeros terminaron con el subcampeonato, pero no sin antes obligar a los Vaqueros de Bayamón a jugar siete partidos para revalidar su título.

“Cuando comenzó esta temporada, pocos apostaban por nosotros. Muchos no nos daban siquiera para entrar a los playoffs, mucho menos para tener el playoff run que logramos construir juntos”, expresó Cruz, quien acompañó su mensaje con varias imágenes del recorrido del quinteto santero durante esta campaña.

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“Pero nosotros creímos. Trabajamos. Nos mantuvimos unidos. Y, sobre todo, Dios abrió el camino”, agregó el técnico.

En el baile de coronación, Aguada comenzó con dos derrotas, pero reaccionó para igualar la serie con triunfos en la carretera y como local. Los Vaqueros retomaron la ventaja en el quinto partido, pero la escuadra santera volvió a responder en el sexto choque para empatar la final y llevarla a un séptimo y decisivo encuentro.

El desenlace llegó el domingo ante un Coliseo Rubén Rodríguez lleno a capacidad. Los Vaqueros conquistaron su decimoctavo campeonato en la historia de la franquicia.

Sin embargo, para Cruz el segundo lugar no opacó lo conseguido durante el camino de la temporada.

“Al final, más que victorias y derrotas, me quedo con el orgullo de haber representado a Aguada y a los Santeros con compromiso, pasión y respeto. Nos dijeron que no llegaríamos a los playoffs. Llegamos. Nos dijeron que no tendríamos un playoff run. Lo tuvimos. Y lo hicimos creyendo en nosotros”, sostuvo.

16 Fotos Bayamón se convirtió en el primer equipo en ganar dos títulos corridos en más de una década tras superar a Aguada en el séptimo juego de la final.

Cruz, considerado uno de los estrategas de mayor trayectoria en el BSN, cuenta con tres campeonatos como dirigente y cuatro como jugador. Su llegada a la final representó además el regreso de los Santeros a ese escenario por primera vez desde 2019, cuando se agenciaron su único cetro al momento.

En su mensaje, en el que también Cruz agradeció a los propietarios de la organización, al cuerpo técnico, su familia y fanaticada, reconoció a sus jugadores.

“Lo que logramos no fue casualidad; fue el resultado de un grupo que decidió competir, luchar y creer cuando muchos afuera no lo hacían”, manifestó el dirigente.

El quinteto aguadeño terminó la fase regular con marca de 17-17, en el tercer puesto de la Conferencia B. Aguada eliminó en seis partidos a los Capitanes de Arecibo en la semifinal de la región y repitió la dosis ante los Leones de Ponce en la final de conferencia.