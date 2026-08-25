Tal vez Jassel Pérez no cargó el premio de Jugador Más Valioso de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero los Vaqueros de Bayamón no habrían sido capaces de ganar su decimoctavo campeonato sin los servicios del refuerzo dominicano.

Pérez fue reclutado por Bayamón a principios de junio, en medio de una crisis provocada por la repentina salida de múltiples importados, pero rápidamente demostró una capacidad ofensiva de la cual se beneficiarían los campeones defensores por el resto del torneo.

Con apenas 24 años, el orgullo de San Cristóbal asumió la responsabilidad de llevar a los Vaqueros a la tierra prometida y cumplió con la encomienda. Promedió 21.4 puntos, 4.0 rebotes y 3.3 asistencias en los nueve juegos en los que vio acción durante la fase regular.

PUBLICIDAD

En la postemporada, acumuló una media de 18.7 puntos, 5.3 rebotes y 4.4 asistencias, mientras que en la final contra los Santeros de Aguada registró 19.6 puntos, 4.7 rebotes y 5.0 asistencias por partido. Suficiente para conquistar su primer título en la “liga más dura”.

“Es algo fenomenal. Esto es algo que uno desde niño sueña. Tener un campeonato internacional y más aquí en Puerto Rico, en una de las mejores ligas, es algo que cualquier niño quisiera tener. Esto es lo mejor que hay”, expresó Pérez a Primera Hora tras culminar el séptimo y decisivo partido de la final.

El llamado “Rey del Pop”, por su memorable celebración en la que imita un paso de baile de Michael Jackson, enfrentó a dos de sus compatriotas en la serie final: Rigoberto Mendoza y Joel Soriano. Tanto Mendoza como Soriano también dieron cátedra del nivel que está el básquet dominicano en la actualidad, pero solo Pérez levantó el cetro.

“Todo es difícil. Nada es fácil. (Rigoberto Mendoza y Joel Soriano) son buenos jugadores que entienden el juego. Lo dan todo donde quiera que estén y eso yo lo admiro de ellos. Los amo mucho. De esto me llevo mucha experiencia y un campeonato”, comentó el refuerzo.

Pérez y Mendoza tuvieron la responsabilidad de defenderse mutuamente a lo largo de la serie. Quizá esto, sumado a su toma de decisiones, contribuyó a que el importado de Bayamón redujera drásticamente su eficiencia detrás del arco, al anotar solo 12 de sus 49 intentos para un 24.5 por ciento.

PUBLICIDAD

Jassel Pérez sostiene el campeonato del BSN mientras se sienta con el resto de sus compañeros tras la victoria de Bayamón sobre Aguada en el séptimo juego. ( JOSEPH COLON )

Caliente el debate por el MVP de la final

Renaldo Balkman, por su parte, fue más que eficiente en los minutos que estuvo en cancha gracias a su dedicación por hacer el trabajo sucio y las cosas pequeñas. Esa entrega lo llevó a encestar un triple y dar tres tapones en los minutos finales para sellar la victoria de los Vaqueros en el séptimo juego.

Por eso, el delantero de 42 años fue escogido como el Jugador Más Valioso de la final, aunque promedió 8.6 puntos y 5.4 rebotes y lanzó para un impresionante 64.9 por ciento de campo a lo largo de la serie. Los números reflejan una ventaja clara de Pérez en anotación y distribución, pero Balkman se destacó por su efectividad y abrumadora defensa.

Un portavoz del BSN informó a este medio que el dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, y los comentaristas Carlos Morales y Tony Ruiz fueron quienes votaron por quién se llevaría el premio. Los tres coincidieron en que Balkman era merecedor del galardón.

Renaldo Balkman, de los Vaqueros de Bayamón, con el campeonato del BSN y el premio de Jugador Más Valioso de la final 2026. ( BSN / Joseph Colón )

La decisión despertó un debate entre Puerto Rico y República Dominicana. Por un lado, figuras del básquet boricua entienden que Balkman se merecía el premio, mientras que, por otro, fanáticos y comunicadores dominicanos han catalogado la decisión como un robo.

El cronista dominicano Ricardo Rodríguez fue más allá en su programa “Abriendo Sports” y acusó al BSN de no haber seleccionado a Pérez como el Jugador Más Valioso por el simple hecho de que era quisqueyano.

“Yo tengo una teoría. Si Jassel Pérez tuviera en su pasaporte, en lugar de nacimiento, Vega Baja, Ponce o San Juan, Puerto Rico, hubiese sido el Más Valioso de la serie”, alegó Rodríguez. Irónicamente, Balkman es de ascendencia puertorriqueña, pero nació en Staten Island, Nueva York.

PUBLICIDAD

¿Mereció ser Jassel Pérez el Jugador Más Valioso de la Final del BSN? 👀🤔



Te leemos en los comentarios ⤵️ #AbriendoSports pic.twitter.com/EvQS7qFxiX — Abriendo Sports (@AbriendoSports) August 24, 2026

Morales, en cambio, acudió a Facebook para defender públicamente su postura sobre el premio de Jugador Más Valioso de la final. El exdirigente nacional aseguró que esta situación le hizo recordar una frase del fenecido Emilio “Millo” Romero que vio en una pared la primera vez que entró al gimnasio de la antigua YMCA en San Juan.

“El mejor anotador no siempre es el mejor jugador”, escribió Morales en una publicación que ya cuenta con sobre 700 me gusta y 150 comentarios.

Ruiz también compartió la frase de Romero en una historia desde su cuenta de Instagram, reafirmando su posición en torno al ganador del premio. Dalmau, a su vez, dejó saber su opinión minutos antes de que fuese oficialmente anunciado.

“Esa es la bestia. Ese es el MVP. Yo espero que se lo den a él”, comentó el técnico a este medio justo antes de dirigirse al camerino para celebrar con sus jugadores.

Christian Dalmau abraza a Jassel Pérez tras concluir el séptimo juego de la final del BSN. ( BSN / Joseph Colón )

De igual manera, el coapoderado de los Vaqueros, Carlos Arroyo, se pronunció sobre la elección de Balkman como el Jugador Más Valioso de la final con una publicación dedicada al llamado “Rey del Pop” en Instagram.

“No podemos obviar que tus pasos tienen el visto bueno de Dios. Solo mira a tu alrededor. Vivimos en una sociedad donde el reconocimiento carga la felicidad de otro y no la personal. Ganarse el respaldo y el amor incondicional de tu país, eso es ser un verdadero MVP. La grandeza de un jugador no la define un premio ¡Estamos todos orgullosos de ti!”, lee el mensaje de Arroyo.

Balkman es ahora el jugador de mayor edad en ser nombrado Jugador Más Valioso de la final. También lo ganó en 2016 con los Capitanes de Arecibo. Previo al veterano delantero, los siguientes jugadores recibieron el galardón en los últimos años: Danilo Gallinari (2025), Travis Trice (2024), Mike Scott (2023), Javier Mojica (2022), Walter Hodge Jr. (2021 y 2018), Ángel Rodríguez (2020), Rigoberto Mendoza (2019) y Terrel “Tu” Holloway (2017).