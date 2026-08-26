Las pocas horas de preparación no son excusa para que la Selección Nacional de baloncesto masculino salga en busca de una victoria ante Argentina este jueves en la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, aseguró el dirigente nacional, Carlos González.

El combinado patrio solo tuve tres prácticas antes del importante compromiso en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, luego de esperar por la culminación de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para viajar a Argentina.

Los argentinos, por su parte, comenzaron sus entrenamientos el pasado 14 de agosto, por lo que llegará al encuentro con mucho más tiempo de preparación.

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“Ya ha sido la historia de nosotros. Siempre hemos tenido más o menos esos días para practicar debido al calendario del BSN”, comentó González en una conferencia vía la plataforma Zoom.

“Siempre sería bueno tener la oportunidad de tener más días, pero sin duda no es una excusa para tener la capacidad de poder vencer a cualquier equipo”, añadió el técnico.

Puerto Rico enfrentará desde las 6:10 p.m. (hora local) a un conjunto argentino que marcha segundo en el Grupo F con récord de 5-1. Los boricuas, por su parte, ocupan el cuarto puesto con marca de 2-4, mientras Canadá (6-0) lidera el grupo y Bahamas (2-4) figura en la quinta posición.

El partido tiene una importancia particular para los boricuas, que necesitan sumar victorias para mantenerse en carrera por uno de los boletos al Mundial.

México es el equipo que ocupa el cuarto lugar del Grupo E con marca de 3-3, por lo que una victoria boricua le permitiría acercarse a esa posición de clasificación debido a que solo los primeros tres de cada grupo y el mejor cuarto puesto poncharán su boleto al Mundial en Doha, Catar.

“En la posición que estamos, batallamos con el grupo de México por ese séptimo lugar”, expresó.

“Una victoria nos pone en buena posición dependiendo el resultado de ellos (mexicanos) que jugarán contra Colombia esta ventana. Un triunfo nos mantiene cerca de la clasificación. Es importante sacar la victoria. Es cuestión de presentar nuestro mejor nivel de juego”, añadió González.

El dirigente reconoció que Argentina representara un reto, particularmente por jugar como local y contar con sus principales figuras, entre ellas el capitán y armador Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.

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“Argentina es muy disciplinado, muy capacitado, viene con su mejor grupo, su mejor versión, y nosotros tenemos que presentar un alto nivel para vencer a un gran equipo de Argentina que está jugando en su casa y que trajo su mejor escuadrón”, dijo.

“Lo que trataremos de hacer es jugarlos lo mayor posible dos contra dos para evitar tener que rotar de más. Detener ese efecto dominó que cada vez que rotan a uno, atacan hasta quedarse solo. Mientras podamos limitar eso, a Campazzo y el jugador que hace cortina, tenemos unas buenas opciones”, agregó el estratega.

Alvarado: la bujía

Puerto Rico presenta una plantilla con varios rostros conocidos y algunas novedades respecto a la pasada ventana. El grupo está encabezado por José Alvarado, quien regresa luego de ausentarse en la pasada ventana mientras culminaba el proceso de su nuevo contrato con los campeones Knicks de Nueva York.

También regresan Davon Reed y George Conditt IV, mientras que Daniel Rivera, seleccionado como Novato del Año del BSN, hará su debut con la Selección Nacional.

“Cuando uno tiene el material humano para poder realizar otras cosas sin duda te facilita, es cuestión de poner todo en la misma página. Uno puede tener el mejor talento del mundo sobre el papel, pero no necesariamente eso significa que uno va a ganar, así que es responsabilidad de nosotros; el cuerpo técnico, y mía de de sacarle el mayor provecho posible al material humano que tengamos. En esta ventana tenemos un gran talento”, añadió González.

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González espera que Alvarado, que no viste el uniforme patrio desde el AmeriCupu 2025, tenga un papel protagónico, no solo por su capacidad en cancha, sino también por su liderazgo.

“Ahora viene de campeón de la NBA, así que su nivel de confianza está mucho más alto. Ha sido la bujía en lo que llevamos de práctica, el líder que lleva las prácticas, el vocal. Es el que lleva el ritmo del juego. Sin duda alguna es una figura muy importante para nosotros, es un jugador que sabemos la capacidad que tiene defensiva, en este nivel ofensivamente también es muy sólido”, relató el técnico.

Sobre Rivera, González anticipó que tendrá que adaptarse al nivel internacional, pero resaltó las características que puede aportar al equipo.

“Es un jugador diferente a lo que tenemos. Su atletismo, su fortaleza, agilidad y velocidad son una gran característica que nosotros carecemos de eso”, explicó.

Tras el choque del jueves, Puerto Rico viajará el viernes a Montevideo para enfrentar a Uruguay el próximo lunes. El equipo tendrá prácticas los días sábado y domingo de cara a ese compromiso.