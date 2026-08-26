La Selección Nacional Femenina de Voleibol superó esta tarde a México en el partido por el quinto lugar del Campeonato Norceca de Santo Domingo.

La victoria le ganó a Puerto Rico un puesto en el Torneo Preolímpico de este fin de semana y también en el Mundial de ese deporte el año próximo.

El sexteto boricua ganó el primer parcial con cómodo marcador, 25-16, pero perdió los siguientes dos con idéntico resultado, 23-25 y 23-25. Sin embargo, lograron empatar el choque al imponerse en el cuarto capítulo, 25-17 y finalmente dominar el decisivo 15-11.

Decelise Champion, de apenas 16 años, fue la figura grande por Puerto Rico al lograr 34 puntos en el triunfo. Paola Santiago aportó 11 puntos y Valeria Vázquez, nueve, para la victoria.

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El Torneo Preolímpico, que otorga un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, inicia este viernes, precisamente en Santo Domingo, capital dominicana. Además de las boricuas, participarán Cuba, Canadá y las anfitrionas.

En el Preolímpico, que arrancará en la fase semifinal, juegan los mejores cuatro equipos del Campeonato Norceca que finaliza hoy en la noche. Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro del torneo y Cuba y República Dominicana por le medalla de bronce.

No obstante, ya que Estados Unidos no tiene que clasificar a Los Ángeles, Puerto Rico, quinto lugar en el Campeonato Norceca, jugará en el torneo de cuatro equipos por el pase a Los Ángeles 2028. Le tocará jugar el primer encuentro por ese único boleto el viernes ante Canadá, y el ganador jugaría el sábado con el ganador entre Cuba y Dominicana por el boleto.

En tanto, los perdedores también jugaría por el tercer lugar por razones del ranking. Los tres boletos finales de clasificación a Los Ángeles se otorgarán a finales de junio del 2027 a los tres equipos no clasificados entonces con mejor posicionamiento en el ranking.

Antes de eso, en el Mundial 2027 también habrán tres boletos en juego para los tres mejores posicionados al final del campeonato que no tengan pases previos conquistado.