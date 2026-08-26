La Selección Nacional de voleibol masculino sufrió el martes su primera derrota en el Norceca Final Six al caer ante México en cuatro parciales en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Los parciales de la derrota fueron 17-25, 25-17, 25-21 y 25-22.

Ambos sextetos colocaron su récord en 2-1 en el torneo. Los boricuas regresarán a cancha este miércoles para enfrentar a Guatemala a las 8:00 p.m.

Ante los aztecas, Klistan Lawrence y Pedro Molina lideraron la ofensiva puertorriqueña con 14 puntos cada uno. Ismael Alomar sumó 13 unidades y Pelegrín Vargas aportó 11 tantos.

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Por México, Yasutaka Sanay fue el mejor con 13 puntos, seguido por Axel Manuel Téllez Rodríguez con 12, Diego González con 11 y Franky Hernández con 10 unidades.

“Se siente muy bien ganarle a Puerto Rico en su casa, porque ya nos ha pasado alguna vez que ellos nos ganan en México, y ganarlo aquí es muy satisfactorio. Significa que hemos trabajado muy bien”, expresó el mexicano Miguel García tras el duelo.

“La clave fue el servicio y el trabajo en equipo todo el tiempo. Ambos equipos tuvimos altibajos, pero nosotros supimos mantenernos un poco mejor, fuertes y unidos”, añadió.

Aunque Puerto Rico dominó 49-44 en ataques y tuvo ventaja de 7-6 en servicios directos, México aprovechó mejor sus oportunidades. Ambos equipos consiguieron siete bloqueos, mientras que los boricuas cometieron 35 errores por 22 de los mexicanos.