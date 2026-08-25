La Selección Nacional de voleibol femenino se jugará este miércoles su clasificación al Preolímpico y al Mundial de 2027 cuando enfrente a México por el quinto lugar del Campeonato Continental de Norceca.

El partido está pautado para las 2:30 p.m. en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, en Santo Domingo.

Puerto Rico consiguió esta oportunidad luego de imponerse este martes en tres parciales sobre Trinidad y Tobago, con marcadores de 25-7, 25-5 y 25-5.

México, por su parte, llegará al duelo tras derrotar también en tres parciales a Costa Rica.

El Preolímpico, que comenzará el viernes y otorgará un solo boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, contará con los mejores cuatro sextetos del Campeonato Continental.

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Sin embargo, como Estados Unidos, uno de los semifinalistas, ya tiene su plaza olímpica asegurada por ser el país anfitrión, se abre un espacio adicional para otro equipo.

República Dominicana, Cuba y Canadá ya poncharon su clasificación al Preolímpico.

El partido ante las mexicanas también será determinante para las aspiraciones mundialistas de Puerto Rico. Los tres mejores equipos del Campeonato Continental, con excepción de Estados Unidos y Canadá -países sedes-, obtendrán el boleto al Mundial de 2027.

Cuba y República Dominicana ya sellaron su pase mundialista al avanzar a las semifinales del Campeonato Continental de Norceca.