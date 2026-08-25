Caguas. Con seis academias especializadas, 10 escuelas públicas y 16 instituciones privadas, el Buzzer Beater Baseball Classic pondrá en marcha su primera edición el domingo, 6 de septiembre, ofreciendo a los jóvenes peloteros un escenario para ganar exposición y demostrar su talento.

El torneo se extenderá hasta el 20 de septiembre y tendrá como escenarios el Estadio Yldefonso Solá Morales y el Complejo Deportivo del Este, en Caguas.

La competencia reunirá a 32 instituciones de distintos puntos de Puerto Rico, incluyendo la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA), Caguas Private School (CPS), Colegio Marista de Guaynabo, Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras, Instituto Desarrollo del Niño (IDN), Kingdom Academy de Río Grande, Escuela Basilio Millán de Toa Baja, Escuela Vocacional República de Costa Rica de Caguas, Christian Military Academy (CMA), Puerto Rico Bilingual Sports Academy (PRBSA) de Morovis, Leadership Christian Academy (LCA) de Guaynabo, Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco (ESOTY), Escuela Especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira de Comerío y la Escuela Superior José Collazo de Juncos.

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La lista la completan la Puerto Rico Baseball Academy High School (PRBAHS) de Gurabo, El Shaddai Christian Academy, Colegio San José de Río Piedras, Saint Francis School (SFS), Colegio Notre Dame, Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas, Guamaní Private School de Guayama, Albergue Olímpico Baseball Academy (AOBA) de Salinas, International Baseball Academy & High School (IBAHS), Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (ESCAED) de San Sebastián, Centro María Mazzarello Alespi, Escuela Trina Padilla de Arecibo, Escuela Juan Maunez de Naguabo, Escuela Luis Negrón de Sabana Grande, Escuela Ana J. Candela de Cidra, Colegio San Ignacio, Colegio El Pequeño Príncipe y Academia Presbiteriana de Carolina (Presby).

El presidente y fundador de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, destacó este martes en la conferencia de prensa de cara al torneo en el Solá Morales que precisamente uno de los objetivos del torneo es que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de exposición independientemente de dónde estudien.

“Es un torneo donde todos los estudiantes van a tener la oportunidad, siendo de escuelas públicas, siendo de academia y siendo de cualquier colegio. Esa era nuestra visión cuando comenzamos esta idea”, expresó García.

Desde el día inaugural habrá acción simultánea en ambas instalaciones de Caguas.

Justo el domingo, 6 de septiembre en el Solá Morales, la IBAHS enfrentará al Colegio Marista a las 9:00 a.m.; San Ignacio se medirá con ESCAED a las 12:00 p.m.; la CBBA jugará contra la Ramón Power a las 3:00 p.m.; y la Escuela Ana J. Candela chocará con Notre Dame a las 6:00 p.m.

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Mientras, en el Complejo Deportivo del Este, IDN competirá contra SFS a las 10:00 a.m.; LCA jugará frente a la Trina Padilla a la 1:00 p.m.; CMA se medirá con San José a las 4:00 p.m.; y Guamaní enfrentará a Presby a las 7:00 p.m.

Los protagonistas

Sebastián Resto, estudiante de duodécimo grado de la Escuela Vocacional República de Costa Rica de Caguas, ve el torneo como una oportunidad especial para cerrar su etapa escolar.

“Es una gran oportunidad en mi último año. Quiero disfrutármelo y llegar lo más lejos posible”, compartió Resto, de 17 años, en un aparte con Primera Hora .

El antesalista también resaltó el valor de poder enfrentarse a instituciones privadas y escuelas especializadas.

“Se siente súper poder competir contra las privadas y las especializadas. Es una buena oportunidad. En mi equipo todo el mundo está emocionado. Llevamos desde que empezamos las clases practicando para este torneo”, añadió.

Para jugadores como Valentín Carrasquillo, de la PRBAHS, la competencia representa el escenario ideal para demostrar sus destrezas.

“Me siento agradecido por la oportunidad de poder mostrar nuestras habilidades en el terreno de juego”, manifestó el joven.

Jeriel Martínez, de CPS, coincidió con Carrasquillo.

“Agradecido por la oportunidad de poder jugar en mi pueblo natal y más que agradecido con toda la oportunidad que el Buzzer Beater nos está dando para presentar nuestros talentos”, manifestó.

Detalles del formato

Cada equipo tendrá un máximo de 25 peloteros en su róster, con jugadores entre noveno y duodécimo grado.

El torneo se disputará bajo el formato de eliminación sencilla, con partidos de siete entradas o una duración máxima de dos horas y 30 minutos, lo que ocurra primero.

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Los encuentros serán oficiales luego de cuatro entradas completas. Varios apartados del reglamento del torneo fueron recomendaciones de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) y las reglas utilizadas en el torneo de Doble A Juvenil.

Las novenas podrán utilizar bates de madera o de aluminio con certificación Batted Ball Coefficient of Restitution (BBCOR, por sus siglas en inglés).

Los extras

La competencia, además, contará con la presencia de cazatalentos de universidades de Estados Unidos, quienes estarán evaluando a los jugadores con miras a posibles oportunidades de becas deportivas y académicas.

Para ampliar esa exposición, la organización de Buzzer Beater transmitirá el 80% de los partidos, tendrá fotógrafos en cada parque y preparará resúmenes individuales de los jugadores para que puedan ser vistos por los escuchas que no tengan la oportunidad de llegar a la isla.

“Quiero que sepan que nosotros le vamos a dar el mismo cariño que le damos al baloncesto, al voleibol y al soccer en cuanto a cobertura”, sostuvo García.

La plataforma también ofrecerá estadísticas en vivo mediante una plataforma digital, de manera que los propios atletas, padres, entrenadores y cazatalentos puedan consultar el desempeño de los jugadores en tiempo real.