San Diego. José E. Feliciano y Kwanza Jones, los nuevos propietarios de los Padres de San Diego, entraron a su conferencia de prensa de presentación al ritmo de una canción animada sobre el equipo, escrita e interpretada por la propia Jones, una cantante profesional.

Eso quizá sea una primicia en el béisbol, pero el puertorriqueño Feliciano y Jones están mucho más enfocados en lograr otra primera vez histórica: un campeonato para un equipo que nunca lo ha ganado todo.

“Necesitamos ganar una Serie Mundial”, afirmó Feliciano. “Así de simple, y eso es lo que vamos a hacer”.

Feliciano y Jones, que están casados, irradiaron energía y entusiasmo en su primera aparición pública desde que concretaron la compra del control accionario de los Padres a principios de este mes, con una valoración récord en MLB de 3,900 millones de dólares. Feliciano es un multimillonario del capital privado cuya firma de inversión es dueña del Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra, pero los Padres son su equipo junto a Jones, su socia en los negocios, la filantropía y la vida.

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"We are going to live within our means. That could mean different things in different years...but again, we wanna win."



"We are competitive. You don't get to do what we do unless you are competitive."



I asked Padres new owners Kwanza Jones and José E. Feliciano about spending. pic.twitter.com/Qtdtt9gl24 — Jake Garegnani (@JakeGaregnani) August 24, 2026

Jones señaló que la pareja volcará toda su considerable pasión en el éxito sostenido de los Padres, pero también en mejorar la vida de las personas y las comunidades en todo San Diego y en la cercana Baja California.

“José y yo hemos construido una vida entendiendo (cómo trabajar) juntos, y estamos totalmente comprometidos”, manifestó Jones. “No es palabrería. Partimos de la base de que en todo lo que hacemos, estamos totalmente comprometidos. Estamos absolutamente comprometidos con esta organización y estamos absolutamente felices. Si escucharon (la letra de la canción), vamos a ganar. ¡Vamos a ganarlo todo! Esperamos que sea más pronto que tarde”.

Feliciano y Jones asumen el control de los Padres durante el tramo más exitoso en la historia de una franquicia que nunca lo ha ganado todo. Los equipos del gerente general A.J. Preller han alcanzado los playoffs cuatro veces en las últimas seis temporadas, y el grupo actual volvió a meterse en puestos de postemporada al ganar 21 de sus últimos 28 juegos.

Los nuevos dueños elogiaron a la animada afición que llena el Petco Park en cada juego como local, y rindieron homenaje al expropietario Peter Seidler, cuya búsqueda agresiva de la victoria sigue energizando a San Diego incluso después de su muerte en 2023.

"Yo soy la madre de los Padres."



What a day it was at Petco Park as San Diego was introduced to the new majority owners of the Padres.



Get to know Kwanza Jones and José E Feliciano as well as hear some of their plans for the future of the franchise. pic.twitter.com/DgKkmEgrNB — Jake Garegnani (@JakeGaregnani) August 25, 2026

“Queremos continuar ese legado que dejó Peter: soñar en grande, hacer lo imposible, ¿cierto?”, expresó Feliciano. “Lo imposible se vuelve posible cuando alguien lo hace, así que hagámoslo. ... Asumimos este legado en un gran momento, pero creo que siempre hay más que se puede hacer. Siempre se puede dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Ese es nuestro objetivo”.

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Los nuevos propietarios también son conscientes de los obstáculos para construir un contendiente en una división y un deporte dominados actualmente por los vigentes bicampeones Dodgers de Los Ángeles y su presupuesto aparentemente inagotable. El dueño de los Dodgers, Mark Walter, se unió a la empresa de Feliciano en la compra de Chelsea en 2022.

Se considera que San Diego es un mercado más pequeño en las Grandes Ligas pese a que la población local supera los 3 millones, y los Padres actualmente no tienen un acuerdo local de derechos de medios.

Feliciano indicó su respaldo al director ejecutivo Erik Greupner y a Preller, quien desde hace tiempo ha usado a sus principales prospectos como moneda de cambio para adquirir veteranos en busca de éxito inmediato. Feliciano tampoco dijo si quería emular el gasto ultraagresivo de Seidler, que ha dejado a San Diego con varios veteranos atados a enormes contratos a largo plazo.

Kwanza Jones (centro) y José E. Feliciano (derecha), los nuevos propietrios de los Padres de San Diego durante una rueda de prens con Erik Greupner, el CEO del equipo, el lunes 24 de agosto de 2026. (AP Foto/Greg Beacham) ( Greg Beacham )

“Hemos sido bendecidos con un equipo en una ciudad que nos está apoyando de una manera que nos permite reinvertir en ese equipo, en el estadio y en la ciudad”, comentó Feliciano. “Y estamos comprometidos a hacerlo. Vamos a vivir dentro de nuestras posibilidades, y eso puede significar cosas distintas en distintos años. Pero, de nuevo, queremos ganar, y vamos a seguir respaldando ese objetivo de muchas maneras, y eso significa que en algunos momentos vamos a ser agresivos, pero siempre lo haremos pensando en la salud a largo plazo del equipo”.

Más tarde, los nuevos dueños salieron al campo en el Petco Park durante la práctica de bateo antes de que los Padres recibieran a los Piratas de Pittsburgh, un rival apropiado para Feliciano, aficionado al béisbol de toda la vida, quien eligió el número 21 para su nueva camiseta de los Padres en honor a Roberto Clemente, un héroe personal y también puertorriqueño.

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“Los Padres son uno de los pilares de esta ciudad y de esta comunidad”, sostuvo Feliciano. “Tenemos muchas ganas de involucrarnos de muchas maneras”.

Jones habló extensamente sobre su deseo de hacer que los Padres sean aún más importantes para la comunidad más amplia de San Diego. También dijo que su canción se inspiró en parte en la sensacional atrapada de Fernando Tatis Jr. la semana pasada contra los Mets, con la que evitó un grand slam.

Ella le pidió a Feliciano que hiciera coros, pero él se negó.

“Mi único talento musical es mi nombre”, dijo Feliciano con una sonrisa, quien usa su inicial del segundo nombre para distinguirse del famoso cantante puertorriqueño.

Kwanza Jones and her husband José E. Feliciano were unanimously approved by MLB owners as the new controlling owners of the San Diego Padres in a record-breaking $3.9 billion deal. I’m going all in with this couple!!!! Congratulations @kwanzajones pic.twitter.com/toyIXBmUHw — Loni Love (@LoniLove) August 25, 2026

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