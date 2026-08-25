A medida que la temporada llega a su fin, el bateador de Houston Yordan Álvarez tendrá que enfrentarse a dos tipos de rivales que podrían arruinarle la temporada.

El primero es el tipo más tradicional: equipos que intentarán derrotar a los Astros en partidos decisivos e impedir que se clasifiquen para la fase final.

La otra se refiere a los posibles obstáculos individuales: jugadores que podrían impedir que Álvarez haga historia como el próximo ganador de la Triple Corona del béisbol.

Álvarez lidera actualmente la Liga Americana con un promedio de bateo de .320, 36 jonrones y 90 carreras impulsadas. Si se mantiene en lo más alto de estas tres categorías, sería el primer bateador en ganar la Triple Corona desde Miguel Cabrera en 2012. Las principales amenazas a las que se enfrenta Álvarez proceden todas de la División Este de la Liga Americana.

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Los siguientes promedios de bateo más altos de la Liga Americana corresponden a dos jugadores de Tampa Bay: Chandler Simpson, con un .310, y Yandy Díaz, con un .306. Afortunadamente para Álvarez, no hay ningún candidato “oculto” —es decir, jugadores con promedios altos que, aunque actualmente no cuentan con suficientes turnos al bate para cumplir los requisitos, los alcanzarían al final de la temporada—.

La carrera por el título de jonrones es, en estos momentos, la más reñida, con Junior Caminero, de Tampa Bay, a solo uno de distancia, con 35. Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, suma 34. Hay momentos en los que Álvarez parece ser la única gran amenaza ofensiva de Houston, y le han concedido 28 bases por bolas intencionadas, muchas más que a Caminero (10) y a Rice (cuatro). Esas oportunidades perdidas podrían resultar decisivas en una carrera tan reñida.

El rival más cercano de Álvarez en carreras impulsadas es Pete Alonso, de Baltimore, que suma 85. Alonso ha encadenado recientemente una racha de 14 partidos consecutivos bateando. Caminero también está en la lucha, con 83 carreras impulsadas.

Cuando Cabrera consiguió la Triple Corona en 2012, tuvo que superar en promedio de bateo a los miembros del Salón de la Fama Joe Mauer y Adrián Beltré, así como al probable miembro del Salón de la Fama Mike Trout. Terminó con un jonrón de ventaja sobre Josh Hamilton y Curtis Granderson.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.