Chicago. El ex pívot de la NBA Enes Kanter Freedom fue expulsado del partido de la WNBA entre Indiana y Chicago disputado el domingo por la noche, tras un enfrentamiento con la escolta de las Sky, Natasha Cloud, en los últimos compases del tercer cuarto.

Freedom estaba sentado junto a la línea de fondo. Llevaba una camiseta negra en la que se leía: “MUJER, sustantivo. adulta humana femenina”.

Las Fever pidieron un tiempo muerto después de que Cloud anotara en la zona a 1:22 del final del tercer cuarto. A continuación, Cloud chocó el pecho con su compañera Aicha Coulibaly antes de darse la vuelta y dirigirse hacia Kanter.

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Cloud, de 34 años, empezó a gritar y a señalar a Kanter, de 34 años, cuando ella se acercó a él. Kanter, que estaba de pie, extendió los brazos y dio un paso hacia la cancha mientras el personal de seguridad y un puñado de jugadoras del Sky se interponían entre ambos.

“Ha habido un incidente con un aficionado y el servicio de seguridad se ha encargado de ello; ahora solo vamos a centrarnos en el partido”, declaró la alero de Chicago, Azura Stevens, tras la derrota del Sky por 113-90.

El entrenador de Chicago, Tyler Marsh, afirmó que a Cloud le preocupaba ser una distracción para el equipo.

“Le dije que no era así”, afirmó Marsh. “Le dije que todos la apoyamos como a alguien que protege a nuestro equipo y a las personas que necesitan protección, por lo que Tash siempre se mantendrá firme en eso, y nosotros apoyamos a Tash”.

Freedom se detuvo cerca de la canasta para defender su postura ante los miembros del personal de seguridad mientras lo acompañaban fuera de la zona de juego. Se dio la vuelta, mostrando su camiseta, y animó al público a que le respondiera mientras se dirigía hacia el vestíbulo principal.

Mantuvo una conversación con un grupo de agentes de policía antes de marcharse del Wintrust Arena.

“No lo vi, estábamos hablando de la siguiente jugada en nuestro huddle”, dijo la estrella de Indiana, Caitlin Clark, “así que creo que probablemente deberías hacerle esa pregunta a Chicago”.

Cloud se reunió con el equipo y el personal de seguridad de la liga tras el partido. No habló con los medios de comunicación.

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La WNBA ha sido objeto de recientes debates sobre si se debería permitir que las mujeres transgénero —personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer y que han realizado una transición para ajustarse a su identidad de género— participen en la liga. Nunca ha habido una jugadora así en la WNBA.

Aunque el convenio colectivo de la liga establece que la WNBA está reservada a las mujeres, no incluye ninguna disposición más específica sobre la identidad de género o el sexo asignado al nacer.

La escolta de las Fever, Sophie Cunningham, declaró en una entrevista de ESPN publicada el mes pasado que se oponía a que las niñas y las mujeres transgénero compitieran en deportes femeninos. Freedom y Royce White, otro exjugador de la NBA, se han presentado al draft de la WNBA, afirmando que se identifican como mujeres.

Kanter se unió a una pequeña concentración en apoyo a Cunningham frente al pabellón antes del partido.

Cuando se le preguntó si tenía algún mensaje para Kanter, Marsh elogió a la liga y a sus jugadores.

“Si vienes a un partido, lo mejor es que vengas a disfrutar del baloncesto”, dijo, “y eso me parece bastante sencillo. Creo que estos jugadores se lo merecen y se lo han ganado. Como antiguo jugador de baloncesto, probablemente tú también deberías entenderlo y sentirlo así”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.