La Selección Nacional de voleibol masculino logró imponerse en cinco parciales el lunes ante Canadá para apuntarse su segunda victoria en el Norceca Final Six, que se celebra en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Canadá, por su parte, sufrió su primer revés del torneo, y ahora juega para marca de 1-1.

Los boricuas prevalecieron con marcadores de 25-22, 23-25, 25-23, 18-25 y 15-9.

Puerto Rico (2-0) regresará a la acción este martes para enfrentar a México (1-1) a las 8:00 p.m.

“La diferencia entre el partido que tuvimos ayer (domingo) y este es que fueron juegos diferentes, retos diferentes. Es algo que tenemos que trabajar y ya lo hablamos como grupo: no necesariamente venir a ver qué trae el otro equipo, sino nosotros tratar de implementar nuestro partido. Creo que hoy (lunes) fuimos más capaces de eso”, expresó Vargas al concluir el choque.

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Klistan Lawrence lideró la ofensiva puertorriqueña con 21 puntos, seguido por Pedro Molina con 17 tantos y Pelegrín Vargas con 15 unidades.

En causa perdida, Arthur Szwarc y Kaden Schmidt terminaron con 17 puntos cada uno, mientras que Erik Siksna aportó 16.

Puerto Rico tuvo ventaja en ataques, 56-52, y cometió menos errores no forzados que Canadá, 31-37. Los canadienses, en cambio, dominaron en bloqueos, 12-6, y servicios directos, 9-7.

Molina reconoció la calidad del conjunto canadiense, al tiempo que destacó la capacidad de los puertorriqueños para mantenerse enfocado en los momentos de mayor presión.

“Canadá es un equipo muy competente, juegan muy bien organizados. Y los muchachos, si no juegan en la liga colegial en los mejores equipos, juegan en ligas extranjeras, o sea que son un muy buen equipo”, sostuvo.

“Creo que pudimos implementar el juego y, al final, algo que nos está caracterizando es poder mantenernos, a pesar de la dificultad, bastante ecuánimes mentalmente. Esa fue la diferencia. El cuarto set probablemente fue el más flojo de nosotros hoy, pero pudimos recuperarnos y en el quinto set vinimos bien”, agregó Molina.

Por Canadá, Daniil Hershtynovich reconoció el reto de enfrentar a Puerto Rico en su cada

“Puerto Rico es un gran competidor, un gran rival, y es difícil jugar contra Puerto Rico en Puerto Rico. Tenemos que evaluar y volver a empezar desde cero para descifrar qué necesitamos hacer para amarrar la victoria”, indicó Hershtynovich.

“Fue un buen partido y ellos son un gran equipo. Sabíamos que teníamos que ajustarnos y volveremos más fuertes”, concluyó.