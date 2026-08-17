Puerto Rico cerró con la medalla de plata su participación en la Copa Panamericana Masculina de Voleibol al caer el domingo en cuatro parciales ante Estados Unidos en la final, celebrada en el Poliforum 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México.

Los marcadores del encuentro fueron 25-22, 25-16, 25-23 y 25-19.

El revés dejó al conjunto patrio con récord de 4-3 y con su tercera presea de plata en la historia del torneo. El combinado nacional disputó la final del evento por primera vez desde 2017.

“Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Por cómo comenzamos el torneo, nadie pensaría que ganaríamos esta medalla”, expresó el dirigente boricua, Jamille Torres.

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Pelegrín Vargas fue el mejor anotador por los puertorriqueños con 15 puntos. Le siguió Klistan Lawrence con 14 tantos e Ismael Alomar con 11.

Por Estados Unidos, Jacob Pasteur encabezó la ofensiva con 17 unidades. Kyle Hobus sumó 16 y Patrick Rogers 13 puntos.

Puerto Rico comenzó con buen ritmo y se llevó el primer parcial, pero Estados Unidos respondió con autoridad en el segundo set al imponerse 25-16 para igualar el encuentro.

Luego de varios empates en el tercer episodio, Estados Unidos consiguió tomar ventaja de 24-21. Puerto Rico salvó dos puntos de set para acercarse 24-23, pero Rogers apareció con un bloqueo para darle a los estadounidenses el punto que los colocó a un set del título.

Rogers, de hecho, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la competencia.

Estados Unidos mantuvo el control en el cuarto parcial y terminó de sellar el triunfo 25-19 con un ataque de Hobus.

Estados Unidos dominó 11-5 en bloque, 53-50 en ataques y cometió 25 errores ante los 31 de los puertorriqueños. Puerto Rico, por su parte, los superó 3-2 en puntos de servicio.

“El primer set lo jugamos bien; el segundo nos costó un poquito, botamos uno de los cuatro saques fallados. En el tercero pudimos terminarlo mejor, pero no se puede venir de atrás con equipos de ese nivel, se tiene que jugar punto a punto, y eso fue difícil con nuestro side-out, que hoy nos costó”, agregó Torres.

Con la victoria, los estadounidense conquistaron su sexto oro en la historia de la Copa Panamericana y pusieron fin a una espera de 14 años desde su último campeonato en 2012. Finalizaron con marca de 6-1.

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Fue, además, la segunda victoria de los norteamericanos sobre Puerto Rico en el torneo, luego de imponerse en sets corridos durante la ronda preliminar.

Molina, reconocido como Mejor Receptor

El boricua Pedro Molina fue seleccionado como el Mejor Receptor del torneo.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) destacó el reconocimiento y el progreso del jugador a lo largo de la Copa.

Pedro Molina recibiendo el premio. ( Suministrada )

“Pedro ha demostrado una madurez competitiva extraordinaria. Su reconocimiento como Mejor Receptor confirma el trabajo que viene realizando y el nivel que puede alcanzar representando a Puerto Rico. Nos sentimos orgullosos de su desempeño y del compromiso que muestra con nuestro programa masculino”, sostuvo la FPV en declaraciones escritas.