La Selección Nacional de voleibol masculino dejó escapar la medalla de bronce del Norceca Final Six al caer el sábado ante México en cinco parciales en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

México se impuso con marcadores de 25-21, 25-18, 21-25, 24-26 y 15-12 para quedarse con el tercer lugar, mientras Puerto Rico finalizó en la cuarta posición del torneo. El sexteto boricua venía de ganar la medalla de plata en la pasada edición de 2025.

Estados Unidos se agenció el oro y Canadá la plata.

“Veníamos preparados para un torneo duro física y emocionalmente. Es nuestro cuarto torneo del verano y quizás sentimos un poco el desgaste físico. Pero así es el deporte”, expresó el capitán boricua Arnel Cabrera tras el resultado.

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“Nos toca reunirnos, ver lo que hicimos mal, corregir lo que se pueda y ejecutar para el torneo más importante para cerrar el verano. Estamos optimistas; sabemos que no es el resultado que queríamos, pero con mentalidad positiva para enfrentar lo que viene”, agregó.

Pelegrín Vargas encabezó la ofensiva puertorriqueña con 27 puntos, seguido por Klistan Lawrence con 11 tantos e Ismael Alomar con 10 unidades.

De hecho, Lawrence Vidal fue reconocido como el Mejor Anotador del torneo con 98 puntos y Vargas recibió el premio de Segundo Mejor Atacante.

Por México, Yasutaka Heredia y Franky Hernández terminaron con 18 puntos cada uno para guiar la ofensiva azteca. Diego González Castañeda aportó 16 y Axel Manuel Téllez Rodríguez sumó 13.

México dominó a los locales en ataques (65-60), bloqueos, (15-7) y servicios directos (8-3). Los boricuas cometieron 22 errores, frente a los 32 de los mexicanos.

Para México, la victoria representó su cuarta presea en la historia del Final Six. El conjunto mexicano conquistó el oro en 2021 y ganó el bronce en las ediciones de 2023 y 2024.

“Puerto Rico es un buen equipo, muy fuerte. Nosotros sabemos jugar un poquito mejor al final del quinto set y nos llevamos el bronce”, dijo el dirigente mexicano Carlos Schwanke.

“Estos partidos contra Puerto Rico nos dan muchos puntos, así que es muy importante salir de un campeonato con dos victorias sobre ellos”, añadió Schwanke.