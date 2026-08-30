Bayamón. Juan Manuel “Juanma” López derrotó el sábado a Orlando “Fenómeno” Cruz en una pelea de exhibición que estelarizó una cartelera organizada por Universal Promotions en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, y que llevaba años cocinándose.

Los tres jueces vieron a López ganar el combate pactado a cuatro asaltos en las 145 libras por decisión unánime con tarjetas idénticas de 39-37.

De esta manera, López y Cruz pusieron fin a una rivalidad que se extendió por décadas entre dos exboxeadores olímpicos puertorriqueños cuyos caminos nunca se cruzaron durante sus respectivas carreras.

“Sinceramente, yo siempre dejo que mi equipo de trabajo haga su trabajo. Siempre hubo ese rumor de pasillo. Como dicen, después de destiempo se dio, pero creo que fue una buena pelea”, dijo el excampeón mundial a Primera Hora .

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“Pienso que los cuatro asaltos que duró la pelea fueron emocionantes para el público y, si llega a ser a seis asaltos, no llegaba a la distancia”, continuó.

Juan Manuel “Juanma” López y Orlando “Fenómeno” Cruz durante su pelea estelar en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. ( Suministrada / Universal Promotions )

El pleito entre López, de 43 años, y Cruz, de 45, estaba originalmente programado a seis rounds, pero fue reducido a cuatro por petición de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico. La pelea, además, fue avalada por la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FBP).

A lo largo del combate hubo momentos en los que ambos desobedecieron las órdenes del réferi e intercambiaron fuertes combinaciones.

Lo cierto es que la acción que los fanáticos vieron sobre el cuadrilátero fue la que se podía esperar de dos peleadores que llevan años retirados. A pesar de esto, López se mostró satisfecho pese a no llevarse el triunfo a través de un nocaut.

Su último combate fue el 22 de noviembre de 2025 contra el creador de contenido Jonathan Rosario, mejor conocido como “Gallo The Producer”, en la velada “Momento de la Verdad” de Universal Promotions. El pleito terminó en un empate mayoritario.

“Me sentí bien. Un poco ansioso al principio porque esta vez tenía a un peleador de verdad al frente, que es habilidoso y sabe lo que está haciendo en el ring, pero pudimos salir bien. Manejamos bien las manos y recibimos buen trabajo”, compartió López.

“Estoy contento. Yo sabía que al bajar a cuatro asaltos iba a ser un poquito más difícil noquearlo porque era un peleador escurridizo, que lo demostró para los 45 años que tiene, pero lo pudimos dominar”, abundó.

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Al ser abordado por Primera Hora sobre si esta era la última vez que se subiría al ring, López confesó que estaba dispuesto a ponerse los guantes nuevamente siempre y cuando sea con el fin de impulsar a la nueva generación de boxeadores puertorriqueños.

Admitió que enfrentó a Cruz para ayudar a promocionar púgiles de la cartera de Universal Promotions, como William “Willito” Ortiz y Juan “Juancito” Zayas.

“Esto yo mayormente lo hice para impulsar a estos muchachos que vienen de abajo para que este público los pudiera ver. Si te fijas, bastante público se quedó hasta la última pelea. Si hay que hacer otra pelea, la hago, pero yo no voy a pelear con Gervonta Davis ni un Shakur Stevenson”, expresó el cagüeño.

“Tenemos a grandes peleadores, como Willito Ortiz, Juancito Zayas, Manuel Febus. Tenemos a muchos grandes prospectos que tenemos que seguir trabajando con ellos”, sentenció.