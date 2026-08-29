Durante las décadas de los 60 y los 70, un fenómeno televisivo cautivo a la audiencia infantil durante las tardes. “Titanes en el Ring”, un programa de lucha libre producido en Argentina y dirigido a los niños, lleno de coloridos personajes y con el drama de la lucha entre el bien y el mal, se convirtió en uno de los favoritos de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico.

Entre los populares personajes del programa destacaban dos, Martín Karadagián, un laureado luchador y artífice de “Titanes en el Ring”, campeón por excelencia y favorito de la audiencia, y “La Momia Blanca”, uno de los personajes más enigmáticos y tan temido como querido por el público. El concepto de una momia viviente, lo hacía el villano ideal, con el único defecto que su popularidad fue tan grande que Karadagián tuvo que recurrir a una estrategia única para echarle mano al arraigo entre la audiencia de su rival. Crear otro personaje igual de siniestro que una momia para que le sirviera de antagonista. Así surgió “La Momia Negra”.

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Varios luchadores encarnaron a “La Momia Blanca”, entre estos Juan Manuel Figueroa, quien vistió las vendas del mítico personaje desde el 1974 hasta el 1988, siendo el luchador que por más años interpretó el personaje, además de darle vida a otros más como “El Olímpico”, “El Dogo” y “El Androide”. Figueroa, quien protagonizó feudos épicos con Karadagían al igual que con “La Momia Negra”, falleció el jueves a los 76 años, según reportó el periódico La Nación de Argentina.

El personaje, cuya presentación iba acompañada por una voz tenebrosa que gritaba “La Momia, luchador sordomudo, es más fuerte que el acero”, compartía muchas características de otros íconos de la lucha libre que vinieron después, como “André el gigante” y “The Undertaker”. Se trataba de una figura imponente, mucho más alta que sus adversarios y de una fuerza increíble, que pocos de sus oponentes podían superar, de acuerdo a la ficción luchística. Aunque era un villano por naturaleza, el arraigo del público lo llevó en múltiples ocasiones a la esquina técnica, llegando en ocasiones a luchar en parejas con su eterno rival, Karadagián, o incluso a irrumpir en el cuadrilátero en su defensa.

La popularidad alcanzada por el personaje fue tal que llevó a otros luchadores a reclamar que ellos fueron quienes interpretaron a “La Momia”, recordó Morales, durante una entrevista con el periódico La Nación, evento que llevó incluso a una controversia pública.

“Me acuerdo como si fuera ayer cuando Paulina (hija de Karadagián) me llamó y me dijo de ir a Paparazzi, el programa de Jorge Rial del momento. Se presentaron todos los papeles reales para demostrar que (otro luchador que reclamaba haber interpretado el personaje, Oscar) Demelli jamás fue La Momia. Nunca hizo ni una vuelta carnero. Es un mentiroso, lo sabemos todos los titanes. Era un ayudante en el programa, planchaba los trajes y a veces salía de extra como escolta de algún luchador. Gracias a Paulina, Julio César y El Indio que me acompañaron al programa, pudimos desmentir lo que dijo ese mamarracho”, relató en el 2019.