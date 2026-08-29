Juan Cardona tenía múltiples ofertas sobre la mesa tan pronto recibió la autorización de los Capitanes de Arecibo para explorar la agencia libre, pero terminó firmando con los Gigantes de Carolina-Canóvanas por una sencilla razón: su familia.

Tras su mudanza a Canóvanas, los Gigantes juegan desde hace dos temporadas como locales en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, cancha que queda a 10 minutos de distancia de Jireh Kingdom Christian Academy, donde estudian cuatro de los seis hijos de Cardona.

“Tuve dos acercamientos más, pero firmé con Carolina por la familia. El pastor Héctor Delgado (propietario de Jireh Kingdom Christian Academy) y yo hemos hecho una tremenda relación. Mis hijos estudian en Jireh, así que hacía sentido para la familia”, dijo Cardona a Primera Hora .

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El vegabajeño llevó este año al equipo masculino sénior de Jireh Kingdom Christian Academy al campeonato del Buzzer Beater, pero regresó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) como dirigente en mayo de 2023, luego de varios años con la Universidad del Sur de Misisipi.

Trabajó un par de juegos con los Leones de Ponce, pero nunca llegó a un acuerdo con la gerencia para formalizar un contrato y fue reclutado ese mismo mes por los Capitanes. Volvió a las filas de Arecibo en 2024.

Ese año estuvo por primera vez desde la pretemporada con los Capitanes y finalizaron con el mejor récord del torneo, lo que le valió el premio de Dirigente del Año. Sin embargo, fueron eliminados por los Osos de Manatí en las semifinales.

Cardona decidió cambiar de nave en la siguiente campaña al tomar las riendas de los Piratas de Quebradillas, pero meses después presentó su renuncia y volvió a Arecibo tras la salida de Allans Colón. Los Capitanes clasificaron a la postemporada, pero quedó fuera en la primera ronda frente a los Indios de Mayagüez.

Esta campaña tampoco tuvieron éxito. Arecibo parecía uno de los equipos más sólidos del torneo hasta que perdieron al refuerzo australiano Jack McVeigh y cayó frente a los eventuales subcampeones Santeros de Aguada en las semifinales de la Conferencia B.

Ahora, Cardona escribirá un nuevo capítulo en su carrera con los Gigantes junto a los asistentes Armando “Mandy” Cancel, Filiberto Rivera y Zabdiel Pérez, después de que el dirigente de la Selección Nacional, Carlos González, presentara su renuncia al apoderado de Carolina-Canóvanas, Héctor Horta.

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Juan Cardona dirigió la pasada temporada a los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

“Con mucha humildad y respeto he conectado con el apoderado Héctor Horta y con la administración. Me han hecho sentir en casa a mi familia y a mí. Todo el mundo sabe el equipo que son los Gigantes, pero hay mucho trabajo”, comentó el entrenador.

“Rápido Héctor te deja saber lo mucho que le importa la organización de los Gigantes. Cuando salimos de la reunión, seguimos en contacto, pero cada uno continuó con su vida. No fue nada forzado. Nos reunimos cuatro o cinco veces y gracias a Dios se dio”, abundó.

Reunión con Waters y Conditt IV

Sin embargo, Cardona reveló a este medio que Horta no fue la primera persona con la que se reunió cuando los Gigantes se acercaron a él, sino Tremont Waters y George Conditt IV, dos de los pilares del elenco nativo de Carolina-Canóvanas.

“Yo me he reunido ya con el 75 por ciento de la plantilla porque, si ellos no te quieren allí, es bien difícil, pero he sentido tremenda vibra de cada una de las personas que me han entrevistado. Tremont y George fueron las primeras dos personas que me entrevistaron porque, si ellos no me querían allí, estaría perdiendo el tiempo y de verdad que fue bien productiva. Fue como un clic de energía, propósito y hambre”, contó el dirigente.

“Desde la primera vez que nos reunimos llamé a mi esposa y le dije: ‘Es aquí’. Héctor y yo hemos hecho clic con energía, propósito y obsesión. Entendíamos que era aquí porque me demostró que le importaba a través de sus acciones”, agregó.

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Tremont Waters, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, en un juego contra los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / José Santana )

Tanto Waters como Conditt IV no estarán disponibles para los Gigantes cuando arranque la próxima temporada del BSN. Waters firmó en LNB de Francia con el LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne y Conditt IV llegó a un acuerdo con el Leyma Coruña para regresar a la Liga ACB de España.

No obstante, las expectativas en el llamado “calentón” permanecen intactas. Los Gigantes ganaron su primer campeonato en 2023 bajo la dirección de González, pero desde entonces solo han avanzado de la primera ronda de la postemporada en una ocasión. Carolina-Canóvanas perdió en las semifinales de 2024 ante los Osos de Manatí y en los cuartos de final de 2025 y 2026 frente a los campeones Vaqueros de Bayamón.

“Todo el respeto a Carlos y a Leo (Arill, asistente). Ellos hicieron un tremendo trabajo. Ahora ellos parecen que van para Santurce y nosotros tenemos que hacer lo que Carolina tiene que hacer. Es excelencia, proceso, cultura y conexión con los jugadores lo que este servidor viene a traer”, aseguró Cardona.

“A la hora de la verdad, si los jugadores no están conectados, es bien poco lo que tú puedes hacer, pero empezamos la conexión desde arriba para que los jugadores se puedan reflejar en lo que somos nosotros como cuerpo técnico”, añadió.

¿Los Gigantes explorarán el mercado?

Además de Waters y Conditt IV, la plantilla nativa de los Gigantes está conformada por Chad Baker-Mazara, Alexander Franklin, Evander Ortiz, Daniel Rivera, Jesús Cruz-Galarza, Dyondre Domínguez, Joshua Rivera, Timajh Parker-Rivera, Tory San Antonio y Luis López.

Al ser abordado por este medio sobre posibles cambios en el plantel durante la temporada muerta, el dirigente afirmó que Carolina-Canóvanas hará “lo que tenga que hacer para mejorar el grupo”.