Río Grande. Carmelo Anthony piensa que LeBron James está de vuelta a donde pertenece con su regreso a la Conferencia del Este, luego de ocho temporadas en el Oeste con los Lakers de Los Ángeles.

James tomó la sorpresiva decisión de firmar como agente libre con los 76ers de Filadelfia un contrato de dos años y $8 millones que incluye una opción de jugador para el segundo.

A sus 41 años, el astro competirá en su vigésimocuarta campaña en la conferencia donde inició su legendaria carrera en la NBA.

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James fue escogido por los Cavaliers de Cleveland con el primer turno del Draft de 2003. Anthony, quien se retiró en 2022, fue seleccionado por los Nuggets de Denver dos turnos después.

Ambos coincidieron con más regularidad luego de que James firmó como agente libre con el Heat de Miami en 2010 y tras el posterior paso de Anthony a los Knicks de Nueva York mediante un gigantesco cambio entre tres equipos que involucró a 13 jugadores en 2012.

“Me encanta tener a LeBron en el Este, para serte sincero”, dijo Anthony en un aparte con la prensa antes de comenzar el YMCA Invitational Golf Tournament en el Hyatt Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

“Ahí es donde pertenece. Lo conocemos por jugar en el Este, no en el Oeste. Tenerlo justo al lado de Nueva York eleva la liga y esa rivalidad entre ambas ciudades”, continuó.

LeBron James jugó con los Lakers de Los Ángeles desde el 2018 hasta el 2026.

James disputó sus primeras 15 temporadas en la Conferencia del Este. Sus primeros siete años fueron con los Cavaliers, equipo con el que ganó sus dos primeros premios de Jugador Más Valioso, antes de dar el salto a Miami en 2010.

Sin embargo, fue con el Heat donde conquistó sus primeros dos trofeos Larry O’Brien en 2012 y 2013. Bajo la dirección de Erik Spoelstra también fue nombrado Jugador Más Valioso en dos ocasiones.

Decidió volver a Cleveland en 2014 para acabar con una sequía de campeonatos de los principales equipos profesionales de la ciudad que duró 52 años, y lo logró al remontar un déficit de 3-1 ante los Warriors de Golden State en 2016.

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El líder histórico en anotación de la NBA dio el brinco al Oeste en 2018 cuando llegó a un acuerdo multianual con los Lakers. Al igual que con el Heat y los Cavaliers, levantó el título con Los Ángeles en 2020, pero en un torneo que se llevó a cabo bajo un formato burbuja a causa de la pandemia del COVID-19. De hecho, Anthony fue compañero en 2021-22, su última temporada en la NBA.

Ahora, tratará de convertirse con Filadelfia en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar un quinto campeonato con cuatro franquicias diferentes. Sin embargo, los 76ers tendrán de frente a unos Knicks que vienen de conquistar su primer cetro en 53 años con un grupo encabezado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby.

“Me encanta como fanático del baloncesto, que hay otros equipos que vieron lo que los Knicks hicieron y tuvieron que hacer movidas para competir. Ahora mismo, los Knicks todavía tienen el campeonato y alguien tiene que arrebatárselo”, dijo Anthony.

“Esperaré quién lo hará. El tiempo dirá. Si es Filadelfia, tienen que pasar por los Knicks. Si son los Spurs, también. Cualquiera. Los Knicks están en el tope ahora mismo y será así hasta el próximo año”, abundó.

Carmelo Anthony y LeBron James jugaron juntos en la temporada 2021-22 de la NBA. ( Ringo H.W. Chiu )

Además del veterano canastero, Filadelfia también fortaleció su plantilla con la adquisición de Jaylen Brown, Jugador Más Valioso de la final de 2024. Brown viene de promediar 28.7 puntos por juego con los Celtics de Boston, mientras que James acumuló una media de 20.9 por partido con los Lakers.

Ambos se suman a un plantel que ya contaba con estrellas como Joel Embiid y Tyrese Maxey, lo que hace a los 76ers uno de los favoritos al cetro en 2026-27.