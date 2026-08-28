Los Leones de Ponce añadirán una figura de calibre de Grandes Ligas a su plantilla para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), con la firma del veterano tercera base Nolan Arenado.

Ponce confirmó la contratación a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que aparece su gerente general, Joey Solá, recibiendo una llamada telefónica. En la pantalla del teléfono se identifica al interlocutor como el “3B Team Rubio”, en una clara referencia a Arenado.

Poco después, el propio jugador apareció en el video ofreciendo un saludó al pueblo puertorriqueño y confirmando su decisión de vestir el uniforme de los Leones durante la venidera temporada invernal.

PUBLICIDAD

“Saludos a todos. Este es Nolan Arenado y estoy orgulloso de decir que he firmado con los Leones. Estoy bien orgulloso de esto y bien animado. Veremos qué pasa en este offseason, pero gracias a todos”, expresó el antesalista que en la vigente temporada promedia .238 con 21 jonrones y 65 RBI.

Arenado, de 35 años, es nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas y ha ganado 10 Guantes de Oro durante su carrera. El antesalista ha sido uno de los jugadores defensivos más destacados de las Grandes Ligas. Juega actualmente con los Diamondbacks de Arizona y viene de haber debutado esta pasada primavera con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

La llegada de Arenado representaría una de las principales adquisiciones de los Leones de cara a la próxima campaña y añadiría experiencia de Grandes Ligas a la novena ponceña.

Ponce buscará con la incorporación de Arenado fortalecer su alineación y competir por el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.