Estados Unidos cerró invicto la fase preliminar del torneo Final Six de Norceca al derrotar el jueves 25-23, 22-25, 25-23, 25-21 a Puerto Rico en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

El equipo estadounidense terminó la ronda regular con marca de 5-0, mientras Puerto Rico concluyó con récord de 3-2.

Sin embargo, ambos equipos tendrán la oportunidad de comenzar de nuevo el viernes, cuando se enfrenten nuevamente en una de las semifinales del torneo a las 8 p.m.

En la otra semifinal, Canadá se medirá con México a las 6 p.m.

Estados Unidos tomó ventaja en un partido parejo gracias principalmente a su efectividad ofensiva y desde el servicio. Los estadounidenses superaron a Puerto Rico 47-41 en ataques y 13-6 en servicios directos. Puerto Rico tuvo ventaja en bloqueos, 12-10.

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El conjunto local cometió 27 errores, frente a 33 de Estados Unidos.

Sean Kelly lideró la ofensiva estadounidense con 14 puntos, seguido por Kyle Hobus con 13, Sterling Foley con 12 y Jackson Cryst con 10.

Por Puerto Rico, Pelegrín Vargas fue el máximo anotador con 17 puntos. Jonathan Rodríguez aportó 13 y Klistan Lawrence Vidal sumó 12.

El técnico de Puerto Rico, Jamille Torres, reconoció que el encuentro se decidió por pequeños detalles en los momentos importantes.

“Partido súper reñido. Nosotros sabemos que todos los equipos están en el mismo nivel. Uno que otro error te puede costar, y a nosotros nos costó un poquito al final del tercer set”, señaló.

Torres hizo referencia particularmente a tres errores consecutivos desde el servicio que complicaron las posibilidades del sexteto puertorriqueño en el tercer parcial.

“Botamos tres saques corridos, lo cual es complicado porque te obliga a jugar perfecto el side-out”, explicó.

Pese a la derrota, el entrenador destacó que Puerto Rico ya tiene asegurado un lugar entre los cuatro mejores y que tendrá una nueva oportunidad ante Estados Unidos.

“Pero estamos en semifinales. Tenemos la oportunidad de ganar una medalla y estamos concentrados en eso”, dijo Torres Rosario. “Vamos a estar preparados, nos vamos a preparar bien para el oponente que nos toque mañana y vamos a estar en la final”.

Estados Unidos tuvo que recuperarse en el tercer parcial luego de comenzar en desventaja de 8-1. La remontada le permitió tomar nuevamente el control del partido y ganar un set que terminó siendo determinante.

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“Creo que lo hicimos muy bien en este partido. Tuvimos un par de decisiones arbitrales interesantes, pero luchamos para remontar y nos mantuvimos muy unidos como equipo”, dijo Kelly.

“En el tercer set remontamos estando 8-1 abajo, y ni siquiera se sintió como si estuviéramos abajo; se sintió como si estuviéramos 0-0. Creo que hicimos un trabajo estupendo como equipo. Todos dieron un paso al frente y jugaron bien”, agregó.

Kelly advirtió que Estados Unidos todavía tiene margen para mejorar antes de la fase decisiva.

“Pueden esperar que juguemos aún mejor en las semifinales. Todavía no hemos alcanzado nuestro máximo potencial y creo que solo vamos a ir a más”, afirmó.