El campeón boricua Oscar Collazo se cansó de esperar por rivales dispuestos a enfrentarlo en las 105 libras y decidió arriesgarse a subir dos divisiones para retar al monarca de las 112 libras, el mexicano Ricardo Sandoval (27-2, 18 KO’s).

El dueño de los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el peso mínimo, no pudo completar la unificación de la división porque no logró concretar combates con los campeones del CMB, Siyakholwa Kuse, y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Pedro Taduran.

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“Como todo esto es un negocio, en mi peso nadie quería pelear. No se estaba llegando a un acuerdo sobre lo que queríamos, tanto monetariamente como en las peleas importantes que buscábamos. Queríamos todos los títulos, pero al final del día no se pudo concretar esa pelea”, explicó Collazo este jueves a Primera Hora tras el anuncio de su próximo compromiso.

Así surgió la oportunidad de enfrentar a Sandoval, quien expondrá sus títulos de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 112 libras. Para Collazo, de 29 años y con récord de 15-0 y 12 nocauts, será el salto definitivo a la división mosca.

“Surgió esta oportunidad de subir dos divisiones contra este peleador, que también representa un buen dinero y una buena pelea entre Puerto Rico y México. Creo que son las peleas que la gente espera”, sostuvo.

Para su última pelea, el pasado 20 de junio, Collazo enfrentó al también mexicano Neider Valdez en el peso mosca luego de que su rival no pudiera cumplir con el límite de las 105 libras. El puertorriqueño ganó por nocaut técnico en el segundo asalto y conquistó el título Internacional vacante de la OMB en las 112 libras.

Pero ahora tendrá frente a sí a un rival de mayor exigencia y la oportunidad de conquistar los títulos de la AMB y el CMB en una segunda división.

“Esto es un gran reto en mi carrera, algo que estamos esperando. Es una oportunidad grande para demostrar que venimos a este deporte a hacer cosas grandes”, afirmó.

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“Esta es una oportunidad aún más grande para seguir sumando historia para el boxeo puertorriqueño; subir dos divisiones y buscar el título contra un campeón”, agregó Collazo, de 29 años.

La exigencia del cuerpo

Para Collazo, el salto también responde a una necesidad física. El peleador aseguró que su cuerpo ya le estaba indicando que era momento de abandonar las 105 libras.

“Aún nos faltan seis semanas y todavía hay muchas cosas por hacer. Me he sentido muy bien. La diferencia es que en las 105 libras no podía hacer bien las pesas porque mi cuerpo ya me estaba pidiendo subir y cogía el peso muy rápido”, contó.

“Ahora puedo hacerlo. Ya llevo cinco semanas haciendo pesas para subir y me siento muy bien. Me siento fuerte y balanceado. Me encanta y no estoy sufriendo como sufría en las 105 libras, que es lo más importante”, añadió Collazo al comentar que ya ha aumentado de tres a cuatro libras de masa muscular.

El campamento también ha incluido cambios importantes en su rutina como sesiones de pista, con repeticiones de 200, 500 y 800 metros.

En busca de mayor reconocimiento

Más allá de los títulos y la bolsa, Collazo ve la pelea con Sandoval como una oportunidad para elevar su nombre entre los mejores del boxeo.

“Esto para mí me catapulta en mi carrera y suma a mi legado. Subir dos divisiones es algo que no hace mucha gente. Las personas que lo han hecho, como (Terence) Crawford, (Saúl) ”Canelo" (Álvarez) y Amanda (Serrano), son personas de élite”.

“Hacerlo me consagra en el lugar donde quiero estar y donde merezco el respeto. Por el peso (de 105 libras), nadie me da ese respeto. Convertirme en dos veces campeón unificado después de subir dos divisiones me va a hacer bien diferente a todos los demás boxeadores”, manifestó.

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No obstante, Collazo sabe que Sandoval no será un rival sencillo, por lo que anticipó una pelea de mucha presión ante un mexicano acostumbrado a ir hacia el frente.

“Es un peleador mexicano. Pelean hacia el frente. Es un gran peleador, es duradero y lo ha demostrado en sus distintas peleas. Viene con todo, viene hacia el frente y viene a tirar combinaciones arriba y abajo”, relató el puertorriqueño.

Ante esto, el boricua apuesta a su inteligencia y a ejecutar el plan de trabajo que se trace para esta reyerta.

“Esto no va a ser una pelea fácil. Va a ser una pelea bien difícil. Es un campeón unificado; no está ahí por pura casualidad. Es un gran peleador y creo que este es un reto que queremos asumir para sobresalir y demostrarle al mundo que estamos para pelear con los mejores”, sentenció Collazo.