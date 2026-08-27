Después de tantos años y ya fuera del boxeo profesional, Juan Manuel “Juanma” López y Orlando “Fenómeno” Cruz finalmente se encontrarán sobre un cuadrilátero el sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón para protagonizar una pelea que nunca pudieron concretar durante sus respectivas carreras.

Los dos excampeones mundiales y peleadores olímpicos, que en su momento estuvieron en la élite del boxeo puertorriqueño, tuvieron acercamientos para enfrentarse cuando ambos estaban activos, pero el combate nunca llegó a un acuerdo.

“Era una pelea que, cuando Juanma estuvo en su prime y yo estuve en el mío, nunca se dio por equis razón. Nos acercamos a su equipo de trabajo en ese momento y ellos no quisieron la pelea”, recordó Cruz en un aparte con los medios de comunicación este jueves en el Rubén Rodríguez tras la conferencia de prensa de la velada.

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Ahora, ocho años después de que Cruz dejó el boxeo profesional en 2018, la pelea pendiente se hará realidad en la llamada “Noche de Campeones”, aunque en circunstancias muy distintas. Para esta reyerta, Universal Promotions propuso el encuentro y ambos aceptaron el reto.

Juanma, por su parte, se retiró en 2019.

“Una cosa es que Juanma y yo seamos compañeros en un podcast donde hablamos de boxeo, y otra cosa es estar en un ring los dos peleando. No es un relajo”, afirmó Cruz (25-7-2, 13 KO’s).

López (36-6-1, 32 KO’s), por su parte, también se tomó el compromiso con seriedad y aseguró que parte de su motivación surgió luego de unos comentarios que Cruz hizo sobre su hijo y boxeador Juanmita López de Jesús en el pódcast UPinion Divida.

“Todo el mundo sabe que la forma en que él logró esta pelea fue hablando de mi hijo, realmente buscando sacarme esa espinita de padre, y lo logró. Esto es algo serio. Esto no es un juego”, sostuvo López.

En forma

Cruz, de 45 años, aseguró que nunca abandonó por completo la actividad física por lo que llegará en forma al ensogado.

“Jugar sóftbol y voleibol no es lo mismo que pelear. Aquí no jugamos, aquí peleamos. Son dos cosas diferentes”, dijo López.

La batalla, que inicialmente había sido anunciada a seis asaltos, finalmente será de cuatro.

“Yo soy rápido y me muevo bien, así que para mí va a ser fácil. Obviamente, hay un refrán que dice: ‘¿Cómo tú puedes darle algo que no puedes ver?’. Él no me va a ver esa noche”, dijo Cruz.

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López, entretanto, ha realizado ajustes a su preparación para enfrentar el estilo de Cruz. De hecho, en el proceso bajó de peso a unas 145 libras luego de pesar hasta 200 cuando se midió en noviembre pasado Gallo The Producer en una pelea de exhibición, que terminó en un empate.

“Es un peleador profesional, un peleador que tiene muchísima experiencia, y nos ajustamos para entrar preparados”, sentenció López, de 43 años.

Más de la noche

La cartelera también servirá de plataforma para una nueva generación de boxeadores puertorriqueños, mexicanos y estadounidenses. En uno de los principales combates, el invicto William Ortiz enfrentará a Ignacio Peralta en un pleito a ocho asaltos por la medalla WBO World Class Prospects en las 147 libras.

Mientras, Juan “Juancito” Zayas intentará regresar a la ruta ganadora cuando se mida con Clayton Ward en las 120 libras.

“Agradecido con Dios… volver a al ruta ganadora es algo que significa mucho. El sábado ganamos con el favor De Dios, va a ser una victoria grande y contundente", expresó Zayas durante la conferencia.

En las 136 libras, Manuel Febus se enfrentará a Jorge Vizcarrondo.

“Se ha dicho mucho del combate. Voy a demostrar que soy el próximo campeón mundial”, compartió, por su parte, Febus.

En otro choque, Eric Matta defenderá su medalla WBO World Class Prospects ante Adiel Calderón en un combate a seis asaltos en las 108 libras.

Los prospectos Mathew “Sugar Kid” Soto (6-0, 2 KOs) y Yandiel “Chinito” Lozano (3-0) también subirán al cuadrilátero en otros de los combates de la noche.

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De acuerdo al presidente de Universal Promotions, Javier Bustillo, estas peleas forman parte de los combates respaldados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

José “Joselito” Díaz (2-0, 2 KOs), por su parte, chocará con Jacob Haskell en un pleito a cuatro asaltos en las 133 libras.

La velada, que se podrá ver por el sistema pay-per-view, tendrá además un ingrediente de espectáculo con el duelo entre el entrenador William Cruz y el intérprete de música urbana Rakim (RKM).