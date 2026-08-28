La temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) promete estar marcada por múltiples movimientos en los banquillos de ambas conferencias.

Y es que al menos cuatro equipos ya comenzaron la búsqueda de un nuevo dirigente rumbo al próximo torneo. Pese a los rumores recientes, los Atléticos de San Germán y los Leones de Ponce no figuran entre ellos.

Como adelantó Primera Hora , San Germán está en conversaciones adelantadas con Eddie Casiano para alcanzar un nuevo acuerdo multianual, mientras que Ponce convenció a Carlos Rivera de quedarse para su penúltimo año de contrato con la condición de explorar el mercado de cambios.

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También se espera que Christian Dalmau y Rafael “Pachy” Cruz regresen a sus respectivos puestos al frente de los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada tras guiarlos a la serie final del BSN.

Wilhelmus Caanen entrará en el último año de su acuerdo con los Criollos de Caguas. A Iván Ríos le restan dos temporadas de su contrato como técnico de los Osos de Manatí, al igual que a Jorge “Jorgito” Rincón con los Mets de Guaynabo.

Rincón, en cambio, solo regresaría a los Mets en 2028 si el equipo decide ejercer una opción incluida en su pacto. Por su parte, los Piratas de Quebradillas fueron los primeros en prescindir de los servicios de su entrenador al anunciar la salida de Ángel Daniel Vassallo y contratar al estadounidense Brad Greenberg a principios de agosto.

Quebradillas viene de un desastroso torneo en el que terminó en el sótano de la tabla global con un récord de 10-24 bajo la dirección de Vassallo. Ahora bien, los Piratas no serán el único equipo que tendrá un nuevo dirigente la próxima temporada.

Los Cangrejeros de Santurce emprendieron en la búsqueda de un nuevo entrenador tras ser eliminados por los Criollos en la semifinal de la Conferencia A con David Rosario al mando. El veterano técnico fue reclutado por Santurce a mediados de mayo en sustitución de Nelson Colón.

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Rosario logró sacar a los Cangrejeros del sótano y clasificarlos a la postemporada, pero la gerencia está explorando otras opciones. Según fuentes de Primera Hora , el dirigente nacional Carlos González es el principal candidato para tomar las riendas de Santurce en 2027. Sin embargo, esto todavía no es oficial.

González presentó hace unas semanas su renuncia como entrenador de los Gigantes de Carolina-Canóvanas al apoderado Héctor Horta, quien tenía la intención de retener al técnico aguadillano. El dirigente nacional estuvo al frente de los Gigantes desde 2022 y los guió a su primer campeonato en 2023, pero se han quedado cortos en sus aspiraciones desde entonces.

Ante esta situación, Carolina-Canóvanas se vio obligado a entrar en la “agencia libre” de dirigentes del BSN. Este medio supo que la franquicia ya entrevistó a varios entrenadores, entre los que figura Juan Cardona, que estuvo al mando de los Capitanes de Arecibo la pasada temporada.

Como también adelantó este medio, Cardona está escuchando ofertas de otros equipos luego de que los Capitanes le dieran autorización para hacerlo mientras evalúan a otros técnicos. La gerencia de Arecibo tiene una opción para retener al entrenador en 2027, pero todavía no ha decidido si la ejercerá.

Según fuentes de este diario, los Capitanes se comunicaron con González tan pronto se hizo oficial su salida de los Gigantes para conocer su disponibilidad para dirigir en Arecibo, pero parece estar más inclinado hacia los Cangrejeros.

Mayagüez es otra plaza que parece encaminada a cambiar de dirigente la próxima temporada. El técnico mayagüezano Iván “Pipo” Vélez dijo la semana pasada a Primera Hora que la gerencia de los Indios no se había comunicado con él desde que disputaron su último juego de la fase regular el pasado 28 de junio.

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Vélez tiene un contrato garantizado con Mayagüez hasta 2027. No obstante, ese acuerdo fue firmado bajo la administración del exapoderado Carlos “Cady” Acosta, quien vendió la franquicia al estadounidense Dion New.

Los Indios ni siquiera clasificaron una temporada después de terminar la fase regular en la primera posición de la Conferencia B con récord de 21-13. Este año finalizaron en el quinto lugar con la misma marca, pero a la inversa: 13-21.

Este medio supo que ya Mayagüez empezó a entrevistar a posibles candidatos para puestos de asistentes en el cuerpo técnico sin el conocimiento del Dirigente del Año 2024.