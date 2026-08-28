Los Capitanes de Arecibo oficializaron hoy que tendrán un cambio en su puesto de dirigente al anunciar un acuerdo mutuo con Juan Cardona para no repetir la fórmula que les ha atado por parte de los pasado cuatro años durante una temporada más.

De esta forma Cardona pasa a ser un entrenador agente libre y los Capitanes tendrán que anunciar un nuevo técnico para su plantilla.

“Agradecemos a Juan por su compromiso, profesionalismo y entrega durante las pasadas cuatro temporadas al frente de nuestra organización”, expresó la gerencia de los Capitanes mediante una comunicación escrita.

“Luego de dialogar, ambas partes entendimos que era el momento indicado para tomar caminos separados. Agradecemos a Juan por estos cuatro años de entrega y compromiso con los Capitanes. Valoramos su aportación y el profesionalismo que demostró durante su tiempo en Arecibo. Le deseamos mucho éxito a él y a su familia en sus futuros proyectos”, expresó José Manuel Baeza, apoderado de los Capitanes.

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Cardona ya hace unas semanas había adelantado a Primera Hora en entrevista con Joseph Reboyras que el panorama actual era una posibilidad. Las partes tenían un acuerdo preliminar para el 2027 por medio de una opción del equipo que por mutuo acuerdo no será ejercida.

Con Cardona al mando los Capitanes clasificaron todos los años a la postemporada pero en los últimos tres torneo han caído eliminados en la primera ronda de los playoffs.

Aunque la gerencia no ha dado pistas sobre hacia dónde mirarán en busca de un nuevo dirigente, la verdad es que el momento es uno llamativo porque hay varios entrenadores disponibles en el mercado, entre ellos el exentrenador nacional Nelson Colón, el actual dirigente nacional Carlos González y el otrora dirigente de los Capitanes y quien comandó en la pasada temporada a los Cangrejeros, David Rosario, entre otros.