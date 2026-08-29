Juan Cardona dirigirá la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a los Gigantes de Carolina-Canóvanas, según fuentes de Primera Hora .

Este medio supo que Cardona tendrá como asistentes en Carolina-Canóvanas a Armando “Mandy” Cancel, quien no continuará con los Cangrejeros de Santurce; Filiberto Rivera; y Zabdiel Pérez. La firma fue oficializada por los de la C horas después.

Según fuentes de Primera Hora, Juan Cardona dirigirá la próxima temporada del BSN a los Gigantes. Será asistido por Mandy Cancel, quien salió de los Cangrejeros de Santurce; Filiberto Rivera; y Zabdiel Pérez. Este medio supo que ambas partes esperan cerrar el acuerdo hoy. @bsnpr — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 28, 2026

Cardona tomará las riendas de los Gigantes tras la renuncia de Carlos González, quien parece encaminado a firmar con Santurce. González dirigió a los Gigantes desde 2022 y llevó a su primer y único campeonato en 2023. Sin embargo, no han vuelto a la serie final desde que ganaron aquel título.

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Cardona, por su parte, regresó como dirigente de los Capitanes de Arecibo en junio de 2025, apenas días después de su salida de los Piratas de Quebradillas. Había estado al frente de los Capitanes en la campaña anterior y hasta ganó el premio a Dirigente del Año en 2024.

Arecibo, en cambio, no corrió con la misma suerte esta temporada. Los Capitanes finalizaron en la segunda posición de la Conferencia B con marca de 18-16, pero fueron eliminados por los eventuales subcampeones Santeros de Aguada en la semifinal de conferencia.

Arecibo tenía una opción de contrato para que Cardona volviera la próxima campaña, pero le autorizaron escuchar ofertas de otros equipos mientras ellos inician la búsqueda de un nuevo técnico. Los Capitanes oficializaron temprano el viernes que tendrán un nuevo entrenador en 2027, luego de llegar a un acuerdo mutuo con Cardona.