El puertorriqueño Edgar Xavier Vargas volvió a dejar su huella en uno de los eventos de baloncesto más importantes del mundo al liderar la estrategia digital oficial del NBA Summer League en Las Vegas por décimo año consecutivo.

Vargas estuvo a cargo de la conceptualización de la estrategia digital del evento, la planificación de contenido para las distintas plataformas oficiales y la coordinación operacional durante los once días de competencia.

Además, manejó la dirección de un equipo multidisciplinario de más de 27 profesionales responsables de la cobertura digital, producción de contenido, fotografía, video, publicaciones en tiempo real, analítica y reportes ejecutivos.

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“Es un honor inmenso trabajar junto a la NBA y al extraordinario equipo del NBA Summer League para continuar impulsando el crecimiento global de una de las propiedades más importantes del baloncesto”, dijo Vargas en declaraciones escritas.

“Poder representar a Puerto Rico en un escenario de esta magnitud y demostrar que el talento puertorriqueño puede liderar proyectos de clase mundial es, para mí, el mayor logro de todos”, añadió Vargas.

Los resultados de este año reflejan el crecimiento del NBA Summer League, con 591.2 millones de impresiones, más de 14.2 millones de interacciones y una asistencia récord de sobre 156,000 fanáticos. También, las transmisiones por ESPN promediaron 676,000 televidentes, mientras que las ventas de mercancía alcanzaron cifras históricas.

El torneo es organizado por VSL Properties, empresa fundada por Warren LeGarie, reconocido como uno de los agentes más influyentes de jugadores, entrenadores y ejecutivos de la NBA, junto al empresario Albert Hall, fundador de HallPass Media, bajo el aval de la liga.

Esta última edición reunió a las 30 franquicias de la NBA, cientos de prospectos, ejecutivos, entrenadores, agentes, medios internacionales y miles de fanáticos, consolidándose como la principal vitrina para el desarrollo del talento que posteriormente llega a la liga.

Cancha donde se celebró el NBA Summer League en Las Vegas, Nevada. ( Suministrada )

Actualmente, Vargas se desempeña como ejecutivo comercial para Latinoamérica en Genius Sports, empresa líder mundial en tecnología deportiva y datos oficiales, donde maneja la relación comercial con más de 50 ligas y federaciones deportivas de la región.

Paralelamente, es fundador de WIN, iniciativa enfocada en compartir conocimiento sobre mercadeo deportivo, innovación y transformación digital en la industria del deporte.

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Su trayectoria profesional supera los 15 años e incluye experiencia con organizaciones como la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), el Baloncesto Superior Nacional (BSN), FIBA, WAPA Deportes, además de múltiples eventos internacionales de baloncesto y fútbol.

Graduado Magna Cum Laude del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo, Vargas posteriormente obtuvo una maestría (MBA) del Euroleague Basketball Institute y Vytautas Magnus University de Lituania.

Con una carrera que hoy se desarrolla en escenarios internacionales, Vargas continúa impulsando la presencia del talento puertorriqueño dentro de la industria global del deporte, demostrando que profesionales formados en Puerto Rico pueden liderar proyectos de alto impacto en organizaciones de primer nivel.