El Baloncesto Superior Nacional (BSN) deberá recibir un listado de las 12 franquicias en el que reporten sus reservas y jugadores que entrarán a la agencia libre a más tardar el 22 de septiembre, exactamente 30 días después del campeonato de los Vaqueros de Bayamón.

A casi dos semanas de esa fecha, Primera Hora se dio a la tarea de contactar a apoderados, gerentes generales y dirigentes de cada equipo para conocer cuáles serán los canasteros que explorarán la agencia libre en la temporada muerta.

Los Vaqueros y los Atléticos de San Germán fueron los únicos dos que no habían contestado la petición de este medio al momento de esta redacción. El resto compartió algunos nombres con la capacidad de aportar a cualquier equipo en 2027.

PUBLICIDAD

Manny Camper fue una de las razones por las que los Santeros de Aguada pudieron extender la final del BSN a siete juegos ante Bayamón al promediar 11.1 puntos en la serie, por lo que pudiera ser uno de los nombres más llamativos en la agencia libre.

El contrato de Camper con Aguada finalizó al terminar la pasada campaña, pero el gerente general Justyn López dijo a este diario que los Santeros harán todo lo posible para retenerlo durante este periodo, así que su estado aún está por definirse.

Al igual que los Santeros, solo un jugador de los Capitanes de Arecibo se convertirá en agente libre y ese será el veterano Juan Pablo Piñeiro, quien forma parte de la organización desde 2024. Piñeiro fue titular en varios partidos de Arecibo, pero vio limitada su participación a 18 juegos en la temporada regular por una lesión.

Por otro lado, los jugadores de los Cangrejeros de Santurce que quedarán libres son Tyler Polo y Xavier Zambrana, quienes casi no vieron minutos en la rotación del dirigente David Rosario ni en la de Nelson Colón.

Los Cangrejeros ejercerán la opción para que Walter Hodge Jr. regrese a Santurce en el último año de su contrato, pero se desconoce si harán lo mismo con David Huertas. Si los crustáceos no hacen efectiva la opción de equipo establecida en su contrato, Huertas se convertiría en agente libre.

David Huertas jugó la pasada temporada por primera vez con los Cangrejeros de Santurce. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Los Leones de Ponce también dejarán libres a Fernando Caballero y Enrique Ramos. Ninguno de los dos era parte de la rotación del técnico Carlos Rivera, aunque Caballero fue clave en dos campeonatos de los Capitalinos de San Juan en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP).

PUBLICIDAD

Los Osos de Manatí tampoco retendrán a Alex Abreu y Gaby Belardo. Abreu fue adquirido por Manatí en un cambio con Bayamón por un turno de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso de 2028. Belardo, en cambio, fue liberado por los Piratas de Quebradillas en pleno torneo y firmó con los Osos en mayo.

La gerencia de los Indios de Mayagüez adelantó que Benito Santiago Jr., Chris Gastón y Jonathan García explorarán la agencia libre. Santiago Jr. fue enviado a Mayagüez en un traspaso con los Cangrejeros por un turno de primera ronda del sorteo de 2026 y uno de segunda en 2027.

Los Indios también recibieron a Gastón en un canje con los Gigantes de Carolina-Canóvanas por una selección de primera ronda del sorteo de 2026. García, por su parte, firmó como agente libre con Mayagüez en 2024.

Los Mets de Guaynabo, del mismo modo, indicaron que no tienen en sus planes retener a KJ Maura, Wilfredo “Willie” Rodríguez y Gerardo Texeira. Maura pasó a Guaynabo en un cambio con los Gigantes por un turno de primera ronda del sorteo de 2029.

Los Mets también adquirieron a Rodríguez junto a Jorge Torres en un traspaso con los Capitanes por la sexta selección del pasado sorteo. Texeira llegó a un acuerdo con Guaynabo como agente libre.

Según los apoderados Héctor Horta y John Herrero, ningún canastero de los Gigantes y los Criollos de Caguas tiene previsto entrar a la agencia libre al momento.

Asimismo, el gerente general de los Piratas, Jaime Parés, informó que todos los jugadores de Quebradillas tienen una cláusula en sus contratos que no les permite convertirse en agentes libres.