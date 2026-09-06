La Selección Nacional de baloncesto femenino está obligada a vencer este lunes a Turquía para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo FIBA 2026 luego de caer este domingo por, 76-64, ante Bélgica.

El partido frente a las turcas en la ciudad de Berlín, Alemania, está pautado para las 5:30 a.m., hora de Puerto Rico, y representa la última oportunidad del equipo patrio para buscar su clasificación a la siguiente fase.

Las boricuas ostentan marca de 0-2 en el Grupo C, después de haber perdido también en su debut del viernes ante Australia, 70-54.

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“Uno viene a este torneo para ganar, no simplemente para hacer un buen trabajo. Sabíamos que nos enfrentábamos a los dos grandes equipos de Australia y Bélgica. Son grandes equipos, pero si quieres avanzar, tienes que ganar”, expresó el dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista en conferencia de prensa tras el revés ante Bélgica.

Desde antes de comenzar el torneo, Batista habría adelantado que el duelo contra Turquía, que también juegan para marca de 0-2, es el determinante para las opciones de las puertorriqueñas. Ahora, con dos derrotas en sus primeros compromisos, ese duelo adquirió todavía mayor importancia.

“Al final del día, siempre pensamos que el partido contra Turquía sería el crucial para nosotros”, sostuvo Batista.

Las boricuas mostraron una mejoría ante las belgas con respecto a su estreno frente a Australia. Luego de cometer 20 pérdidas de balón en su primer juego, el quinteto boricua redujo la cifra a nueve frente a las europeas.

Sin embargo, Puerto Rico volvió a dejar puntos importantes en la línea de tiros libres, donde apenas convirtió 14 de sus 25 intentos. Frente a Bélgica, Imani McGee fue la máxima anotadora con 25 puntos. Firmó su segundo doble-doble del evento mundialista al registrar 13 capturas.

Contrario a Australia, número tres del escalafón mundial, que acertó nueve de sus 32 tiros de larga distancia, Bélgica encontró esa vía para hacerle daño a las boricuas. Las quinta mejores del mundo castigaron a Puerto Rico al encestar 15 de sus 36 tiros de tres puntos.

“Ellas fueron muy efectivas desde la línea de tres puntos. Nosotros no tuvimos la oportunidad de quitarles eso con nuestra defensa, así que creo que esa fue la diferencia”, explicó el técnico.

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El poco tiempo de recuperación podría representar otro reto para Puerto Rico, que tendrá que pasar la página rápidamente y concentrarse en Turquía.

“No tenemos mucho tiempo para recuperarnos. Jugamos el primer juego mañana (lunes) por la mañana, así que simplemente tenemos que ir al hotel y descansar un poco”, indicó Batista.

Al concluir la fase de grupos, el primer lugar de cada llave adelantará directamente a los cuartos de final. Los equipos que terminen en segundo y tercer puesto tendrán que disputar una ronda clasificatoria, a muerte súbita, por los otros boletos a los cuartos de final.