Puerto Rico da la pelea, pero cae ante Australia en su debut en el Mundial femenino de FIBA
Las australianas tomaron la ventaja temprano y las boricuas nunca pudieron colocarse al frente en el marcador.
PUBLICIDAD
Puerto Rico comenzó su participación en la Copa del Mundo femenina de la FIBA 2026 con una derrota el viernes por 70-54 ante Australia, que controló el partido prácticamente desde el salto inicial en la Max-Schmeling-Halle de Berlín, Alemanía.
La selección australiana tomó ventaja temprano y Puerto Rico nunca pudo colocarse al frente en el marcador durante los 40 minutos.
Opals start the World Cup with a bang! 💥#FIBAWWC pic.twitter.com/nSEE9pgu77— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 4, 2026
Arella Guirantes encabezó la ofensiva puertorriqueña con 14 puntos y 10 rebotes, mientras Trinity San Antonio aportó 11 puntos. Sin embargo, la selección boricua confrontó dificultades para encontrar consistencia ofensiva ante la defensa australiana.
Relacionadas
Puerto Rico lanzó para un 30% de campo, al acertar 21 de sus 70 intentos, y convirtió apenas cinco de sus 18 tiros de tres puntos.
Australia, por su parte, contó con una destacada actuación de Steph Talbot, quien terminó con 19 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. Talbot acertó siete de nueve tiros de campo y cuatro de seis desde la línea de tres puntos.
Ezi Magbegor añadió 11 puntos y nueve rebotes para Australia, mientras Alanna Smith y Jade Melbourne terminaron con 10 puntos cada una.
Steph Talbot turned undefeated mode on ❤️🔥— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 4, 2026
Opals' star finished the game with 19 PTS, 8 REB and 3 AST, winning the TCL Player of the Game award 🇦🇺#FIBAWWC pic.twitter.com/yxWVcgCdUT
Las australianas establecieron el control temprano y llegaron a tener ventaja de 19-6 durante el primer parcial. Puerto Rico respondió con una racha de 10-0 entre el cierre del primer cuarto y el inicio del segundo, reduciendo la diferencia a tres puntos, 19-16.
Brianna Jones anotó seis puntos durante ese avance y San Antonio añadió cuatro, pero Puerto Rico no pudo completar la remontada.
El momento decisivo llegó en el tercer parcial.
Puerto Rico se había acercado a 40-38 con poco más de tres minutos restantes en el período, pero Australia respondió con una corrida de 11-0 para ampliar la ventaja a 51-38.
Talbot anotó seis puntos durante esa secuencia, que terminó por cambiar el rumbo del partido.
Australia mantuvo el control en el último parcial y llegó a su mayor ventaja de 16 puntos antes de cerrar el encuentro con el marcador de 70-54.
Además de los 14 puntos de Guirantes y los 11 de San Antonio, Tayra Meléndez terminó con seis puntos y siete rebotes. Imani McGee-Stafford aportó 11 puntos y 12 rebotes, aunque enfrentó una difícil noche ofensiva al acertar cuatro de 17 tiros de campo.
Puerto Rico volverá a la cancha el domingo para medirse a Bélgica.