Puerto Rico iniciará este viernes su participación en su tercera Copa del Mundo femenina de la FIBA consecutiva, que se celebrará en Alemania del 4 al 13 de septiembre.

La Selección Nacional arribó el domingo a Berlín, capital alemana, luego de una serie de fogueos en Zaragoza, España, en los que enfrentó a un equipo semiprofesional de jugadoras españolas, China y Nigeria.

Las “12 Guerreras” tenían en agenda otro partido amistoso contra Malí que serviría como preparación para el torneo mundialista, pero el quinteto africano no pudo presentarse a Zaragoza tras perder su vuelo con destino a España.

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El dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista contó a Primera Hora que Puerto Rico venció a las españolas por un marcador amplio y también salió victorioso ante China, pero perdió ante Nigeria por solo cinco puntos.

“Al equipo le fue muy bien. Tuvimos tres fogueos. El primero fue con un equipo semiprofesional de España que no estaba muy alto en términos de nivel, pero nos permitió poder jugar y caer en ritmo”, dijo Batista a este medio desde Alemania.

“Luego, fogueamos contra China y les ganamos por seis, aunque a ellas les faltaba un par de las jugadoras que tienen en la WNBA. El último fogueo fue contra Nigeria, un juego cerrado que perdimos por cinco. Hemos mejorado en muchas cosas, sobre todo la energía”, abundó.

Con tres juegos de preparación y casi una semana de prácticas en Berlín, Puerto Rico necesitará ejecutar su plan a la perfección si quiere salir vivo de la fase de grupos y adelantar a los cuartos de final, como hizo en la edición anterior.

Las puertorriqueñas forman parte del Grupo C junto a Australia, Bélgica y Turquía, tres rivales de primer nivel. Las australianas ocupan el tercer puesto del más reciente ranking mundial femenino de la FIBA, mientras que las belgas aparecen quintas y las turcas decimosextas. Puerto Rico está decimotercero.

Por esto, el dirigente nacional resaltó el logro que representa que Puerto Rico vuelva a participar en un Mundial por tercera vez en la última década junto a otras 15 potencias, a pesar de tener una población de poco más de 3 millones de habitantes y menos recursos que muchos de estos países.

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“Nosotros estamos abrazando la oportunidad. Sabemos que es una bendición estar aquí. No todos los días tienes la oportunidad de ir a un Mundial. Este es el tercer consecutivo de nosotros. Solo siete de los 16 equipos que clasificaron a esta edición han logrado eso y creo que es importante”, indicó Batista.

“Estamos contentos, animados y queremos adelantar a la segunda ronda o, por lo menos, ponernos en una posición que nos permita hacer eso”, continuó.

Jerry Batista, entrenador de la Selección Nacional femenina de Puerto Rico. ( FIBA )

El Equipo Nacional femenino viene de consolidar su dominio en la región después de ganar su quinto campeonato consecutivo del Centrobasket, pero ahora probará su nivel en un escenario internacional.

Guirantes empieza a caer en ritmo

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) llevó a Berlín a un grupo encabezado por la escolta Arella Guirantes, quien no vestía el uniforme patrio desde los clasificatorios al Mundial que se llevaron a cabo en marzo en el Coliseo Miguel Agrelot.

Guirantes había sido convocada para el Centrobasket, pero sufrió una lesión en una práctica que le impidió jugar en el torneo. Batista compartió que la canastera se encontraba fuera de ritmo cuando comenzaron los fogueos en Zaragoza. Sin embargo, ha recuperado su nivel poco a poco.

“Arella vino bastante bien. No estaba completamente lista y le faltaba un poquito de juego para caer en ritmo. La estuvimos utilizando en los fogueos en intervalos de cuatro minutos”, explicó el técnico.

“Empezaba el juego, pasaban cuatro minutos y la sacábamos para que descansara. Poco a poco ha ido recuperando su ritmo. Todos sabemos la importancia de ella. Fue bien fácil su integración”, agregó.

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Arella Guirantes lanza al canasto durante el clasificatorio a la Copa del Mundo femenina de la FIBA. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Además de Guirantes, Puerto Rico será representado por las veteranas Pamela Rosado, Tayra Meléndez, así como la juvenil Zaida González, quien a sus 23 años lideró la ofensiva de las boricuas en el Centrobasket con un promedio de 14.8 puntos por partido.

La plantilla es completada por la nacionalizada Imani McGee-Stafford, Brianna Jones, Nina De León, Sofía Roma, Trinity San Antonio, Denise Solis, India Pagán y Jacqueline Benítez. El primer juego de las boricuas será este viernes, a las 5:30 a.m., frente a la poderosa Australia, un equipo ante el que Batista entiende que no puede haber margen de error si quieren superarlo.

“Australia no tiene debilidades. Es un equipo que tiene una experiencia espectacular. Prácticamente, el 75 por ciento de sus jugadoras participan en la WNBA, así que es un equipo de alto nivel. Nosotros tenemos que jugar perfecto contra ellas”, sostuvo el entrenador.

“Tenemos que parar su transición ofensiva, que es muy buena. Nuestra transición defensiva tiene que estar muy bien. Segundo, en ofensiva, es un equipo que te pega y que te hace cometer errores, así que tenemos que preocuparnos mucho por el manejo del balón y no tener posesiones ofensivas vacías en las que tomemos un tiro malo”, añadió.

Formato del torneo

La Copa del Mundo femenina de la FIBA dividió a las 16 selecciones que participarán en el certamen en cuatro grupos de cuatro. Al finalizar la fase de grupos, el equipo que quede primero en cada grupo clasificará de forma directa a los cuartos de final.

Los equipos que queden en segundo y tercer lugar competirán en una ronda clasificatoria para los cuartos de final, que se jugará bajo un formato de muerte súbita. La fase final contará con los cuartos de final, las semifinales, la final y el juego por el tercer lugar, todos disputados en formato de eliminación directa.

Las expresiones del dirigente Gerardo “Jerry” Batista en esta historia fueron emitidas en una entrevista con la periodista Yolymar de Jesús Pérez. El reportero Joseph Reboyras estuvo a cargo de la redacción y búsqueda de datos.