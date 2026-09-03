Berlín. Estados Unidos ha dominado la Copa Mundial Femenina de Baloncesto FIBA ​​durante casi dos décadas, ganando los últimos cuatro títulos.

Un joven equipo estadounidense, liderado por el trío formado por Caitlin Clark, Paige Bueckers y Angel Reese, complementa ahora a la veterana estadounidense Breanna Stewart, mientras el equipo busca ganar su quinto campeonato consecutivo.

Las estadounidenses no contarán con A’ja Wilson, cuatro veces MVP de la WNBA, quien, según anunció el equipo el lunes, se perderá el Mundial junto con Kelsey Plum. Fueron reemplazadas por las recién llegadas Sonia Citron y Kiki Iriafen.

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El resto del mundo se ha acercado al nivel de Estados Unidos, y Francia se quedó a tan solo un punto de la victoria en la final por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es la vez que un equipo ha estado más cerca de derrotar a Estados Unidos, ya sea en los Juegos Olímpicos o en la Copa del Mundo, desde que los estadounidenses perdieron por última vez en las semifinales del Mundial de 2006 contra Rusia.

“Creo que no hay duda de que el mundo está mejorando a un ritmo vertiginoso. Es emocionante verlo, y lo percibo en todos los niveles”, declaró el martes la entrenadora de Estados Unidos, Kara Lawson. “Hay mayor profundidad en las plantillas de los equipos del Mundial. Ahora, al observar las listas de convocadas, se aprecia la gran cantidad de jugadoras de alta calidad... Creo que, precisamente por eso, será el Mundial más difícil de ganar que hayamos tenido”.

La derrota olímpica sigue presente en la mente del equipo francés, que cuenta con más de media docena de jugadoras de la WNBA en su plantilla, entre ellas Gabby Williams, Marine Johannes y Dominique Malonga.

“Sin duda, seguimos pensando en ello”, dijo Malonga. “Sabemos que estuvimos a la altura del mejor equipo del mundo”.

Otros equipos de primer nivel que podrían subir al podio son Australia, España y China.

Cambio de fecha del Mundial de 2030

La próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Japón, se trasladará del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2030 y no entrará en conflicto con el calendario de la WNBA.

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«Yo diría que es una de las decisiones más importantes tomadas por las juntas directivas centrales en esta década», declaró a Associated Press el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis. «Entendimos que el baloncesto femenino necesita su propio espacio en el calendario mundial y, en particular, en el calendario del baloncesto».

Hasta 2014, la Copa Mundial femenina se celebraba el mismo año que el torneo masculino. Ahora, los torneos se celebran en años diferentes: el campeonato masculino un año antes de los Juegos Olímpicos y el femenino dos años antes.

“Es una decisión trascendental porque abre una gran oportunidad para prácticamente todas las ligas del mundo”, dijo Zagklis.

Dado que este año no hay grandes torneos masculinos, Zagklis dijo que los patrocinadores de la FIBA ​​podrían centrarse más en las mujeres en esta ocasión.

También ayudará a aliviar las dificultades de la WNBA, que ha suspendido la competición durante el torneo. La WNBA reanudará sus actividades el 17 de septiembre, tras la interrupción del 31 de agosto. Más de 50 jugadoras de la WNBA participan en la Copa del Mundo.

Más equipos en este torneo de la Copa del Mundo

El formato del torneo ha cambiado para beneficio de los jugadores, con la incorporación de cuatro equipos en Alemania. El formato de 16 equipos no es nuevo; se utilizó entre 1990 y 2018. Ahora, los equipos jugarán tres partidos de grupo en cuatro días, en lugar de los cinco partidos en seis días que disputaron en la Copa Mundial de 2022, cuando solo 12 equipos viajaron a Australia.

Los mejores equipos obtendrán un descanso antes de que comiencen los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros de cada grupo jugarán para llegar a la ronda eliminatoria. En lugar de jugar ocho partidos, los equipos potencialmente solo necesitarán seis para ganar el título.

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Zagklis afirmó que este podría ser un torneo extremadamente competitivo.

“Dentro del top 10, prácticamente cualquiera puede vencer a cualquiera”, dijo. “Lo vimos en 2022, cuando Nigeria venció a Australia en el grupo y luego Australia obtuvo la medalla de bronce. Lo vimos en la fase de clasificación, donde Estados Unidos estuvo perdiendo contra Bélgica durante 39 minutos”.

Árbol genealógico de entrenadores de la WNBA en Berlín

Muchas entrenadoras actuales y antiguas de la WNBA están al frente de sus equipos en la Copa del Mundo.

Mike Thibault está al frente de Bélgica, mientras que Sandy Brondello dirige nuevamente a Australia. Su esposo, Olaf Lange, asumió la dirección técnica de Alemania y liderará al país anfitrión. El exentrenador de Phoenix Mercury, Corey Gaines, dirige a Japón, y la asistente de Chicago Sky, Rena Wakama, vuelve a estar al mando de Nigeria.

El equipo estadounidense está dirigido por Lawson, con los entrenadores de la WNBA Nate Tibbetts, Natalie Nakase y Stephanie White como asistentes. José Fernández es ojeador del equipo.