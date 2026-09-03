El camino de Puerto Rico hacia los cuartos de final de la Copa del Mundo femenina de la FIBA será complicado, ya que se topará con potencias como Australia y Bélgica en la fase de grupos del torneo que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

La Selección Nacional avanzó por primera vez a la ronda de las mejores ocho del Mundial en 2022 y tratará de mejorar o repetir esa impresionante hazaña en esta edición.

Para clasificar de forma directa deberá terminar en la primera posición del Grupo C, que completan Australia, Bélgica y Turquía. También podría finalizar en el segundo o tercer lugar del Grupo C y disputar una ronda de eliminación directa por un espacio en los cuartos de final.

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De darse este último escenario, las boricuas se cruzarían con la selección que termine en el segundo o tercer puesto del Grupo D, compuesto por Estados Unidos, campeón defensor; China; Italia y República Checa.

Pero, sin importar el desenlace de la fase de grupos, las “12 Guerreras” están sentadas por tercera ocasión consecutiva en la misma mesa que las 15 mejores selecciones del mundo, y eso es un logro digno de celebrar incluso antes de que suene el primer silbato.

“El éxito de Puerto Rico en estos eventos no se puede medir por subir o no al podio”, dijo la reportera de Noticentro, Natalia Meléndez, a Primera Hora . “Se tiene que medir porque siguen sentándose en la mesa con las mejores del mundo y a nosotros nos cuesta mucho estar ahí”, continuó.

“La gran victoria de nosotros es sentarnos con las mejores del mundo. Lo que pase de aquí en adelante, todo es ganancia porque este grupo se ha ganado un lugar en la élite del baloncesto a nivel mundial con menos recursos y menos apoyo”, agregó.

Pamela Rosado ha representado a Puerto Rico en las últimas tres Copas del Mundo femeninas de la FIBA. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Puerto Rico participó por primera vez en la Copa del Mundo femenina de la FIBA en 2018. Las boricuas perdieron sus tres partidos y terminaron en el decimosexto y último puesto del torneo. Clasificaron por segunda ocasión en 2022 y adelantaron a la ronda de las mejores ocho con marca de 2-3, pero cayeron ante Canadá.

Arella tendrá a su lado a Zaida

Esta vez, el Equipo Nacional ponchó su boleto con una victoria sobre Nueva Zelanda en un torneo clasificatorio que se celebró del 11 al 17 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot. Y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) llevó a Berlín a un grupo encabezado por Arella Guirantes.

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“Esto es un grupo que lleva mucho tiempo junto. Se conocen y vienen de un torneo en Nicaragua (Centrobasket) donde lucieron muy bien. Obviamente, aquí el nivel sube. Tener a Arella siempre va a ser positivo porque es una jugadora bien sólida”, comentó Meléndez.

“Lo que no puede pasar es que dependamos totalmente de ella. Creo que fue bien positivo lo que pasó con Zaida González. Zaida es esa figura que viene en ascenso y le da a Puerto Rico ofensiva, que a veces tenemos esos lapsos”, abundó.

“Pienso también que esté Trinity San Antonio será clave en este torneo porque puede jugar la uno, la dos y puede defender a las jugadoras del perímetro. Esto le dará un break a Pamela (Rosado). Con Trinity en cancha, ese perímetro puede rotar y se supone que nos veamos bien”, añadió.

Zaida González se prepara para una tirada libre. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Además de Guirantes, la plantilla de Puerto Rico está conformada por Zaida González, Trinity San Antonio, Pamela Rosado, Jacqueline Benítez, Tayra Meléndez, Imani McGee-Stafford, Brianna Jones, Nina De León, Sofía Roma, Denise Solis e India Pagán.

Guirantes ha sido la bujía ofensiva del seleccionado patrio en los últimos años, pero González fue la mejor anotadora boricua en el Centrobasket con un promedio de 14.8 puntos por partido con apenas 23 años. Benítez le siguió una media de 12.8 unidades por juego.

McGee-Stafford jugará en sustitución de la también nacionalizada Mya Hollingshed, quien registró 13 tantos y 6.2 rebotes por cotejo en el Mundial anterior. La hermana de JaVale McGee, exrefuerzo de los Vaqueros de Bayamón, adoptó la ciudadanía deportiva puertorriqueña en enero de 2026.

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“Mya Hollingshed tuvo un gran Mundial en 2022. Ese es el reto que tiene Imani McGee-Stafford. Mya fue una pieza bien importante para Puerto Rico y McGee-Stafford ha sido titular en los últimos torneos, pero esto es otro nivel, así que necesita estar lista”, sostuvo la reportera de Noticentro.

Imani McGee-Stafford es hermana del exenebeísta JaVale McGee. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Partido contra Turquía será crucial

Puerto Rico abrirá el Mundial este viernes, a las 5:30 a.m., ante Australia. Enfrentará a Bélgica el domingo, a las 11:45 a.m., y cerrará la fase de grupos el lunes, a las 5:30 a.m., ante Turquía. Las australianas ocupan el tercer puesto del más reciente ranking mundial femenino de la FIBA, mientras que las belgas aparecen quintas y las turcas decimosextas.

Las puertorriqueñas están decimoterceras. Por eso, Meléndez piensa que la clave para adelantar a los cuartos de final será derrotar a Turquía.

“No podemos medir a Turquía por ranking tampoco porque, para tú pertenecer al continente europeo y clasificar al Mundial, tienes que ser realmente bueno. Todos los grupos son duros y el nuestro es bien difícil”, opinó la también comentarista de Wapa Deportes.

“Australia y Bélgica son candidatos para subir al podio. El juego clave de nosotros en este grupo será contra Turquía, aunque hemos estado bien cerca de Bélgica. Pienso que le hemos perdido el respeto a Bélgica, pero nos han dominado en los últimos años”, sostuvo.

“Estos son equipos que tienen muchas jugadoras de la WNBA y que se dedican a tiempo completo al baloncesto. Esa siempre va a ser la diferencia”, agregó.

Australia tiene siete jugadoras activas en la WNBA: Chloe Bibby, Isobel Borlase, Ezi Magbegor, Jade Melbourne, Alanna Smith, Miela Sowah y Stephanie Talbot. Bélgica suma tres canasteras en la liga estadounidense: Julie Allemand, Antonia Delaere y Kyara Linskens. Turquía, por su parte, solo tiene a Kennedy Burke.