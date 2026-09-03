A dos días de que Katie Taylor se despida del boxeo profesional, la campeona boricua Amanda Serrano dedicó este jueves un emotivo mensaje a la monarca de las 140 libras.

Serrano publicó en sus redes sociales un video en el que leyó una carta dirigida a Taylor, quien el sábado tendrá su última pelea profesional frente a la francesa Flora Pili (12, 2 KO’s) en el histórico Croke Park, de Dublín, Irlanda ante más de 80,000 personas.

“No podría estar más feliz de felicitarte por tu retiro, especialmente después de todas las batallas que hemos vivido. Peleamos tres veces y, en las tres, hicimos historia juntas. Les dimos a los fanáticos peleas que nunca olvidarán”, expresó Serrano.

PUBLICIDAD

Relacionadas Juanmita López de Jesús peleará por primera vez a ocho asaltos en su regreso al ring criollo

Taylor, de 40 años y con récord de 25 victorias, un empate y seis nocauts, defenderá sus títulos de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras disputará el campeonato vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De ganar, Taylor se retiraría como la reina indiscutible del peso superligero.

Pero antes de que la irlandesa concluya su carrera, Serrano quiso reconocer el camino que ambas recorrieron juntas.

“Hemos vivido los momentos altos y los bajos, los golpes, las controversias y los campamentos de entrenamiento. Pero cuando miro hacia atrás y veo todo lo que vivimos, me siento realmente orgullosa. Orgullosa de haber sido parte de ello y de haber formado parte de algo mucho más grande que nosotras mismas”, dijo la puertorriqueña.

Tres peleas que hicieron historia

Taylor y Serrano protagonizaron una trilogía, que inició el 30 de abril de 2022 en el Madison Square Garden de Nueva York, en el primer combate estelar entre mujeres en el histórico recinto del Madison Square Garden de Nueva York.

Taylor se llevó la victoria por decisión dividida.

La revancha llegó el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. En esa ocasión, Taylor volvió a imponerse, esta vez por decisión unánime.

El tercer capítulo de la rivalidad ocurrió el 11 de julio de 2025, nuevamente en el Madison Square Garden. Taylor ganó de nuevo por decisión unánime.

PUBLICIDAD

Tercer combate entre Serrano y Taylor. ( Xavier Araújo )

Serrano recordó además la dureza de Taylor durante sus batallas dentro del ensogado.

“Eres una mujer muy dura. Lo intenté todo tres veces y, de alguna manera, tú seguías regresando por más. No sé si eso te hace valiente o simplemente loca. No lo sé”, comentó entre admiración y risas.

La puertorriqueña reconoció que, pese a haber cargado con las derrotas en las tres ocasiones, compartir esa etapa de su carrera con Taylor representó uno de los mayores honores de su trayectoria.

“Compartir contigo ese capítulo de mi carrera ha sido uno de los mayores honores de mi vida... Estoy verdaderamente orgullosa de ti, Katie. Fue un honor compartir el ring contigo y un honor hacer historia contigo. Gracias por los recuerdos, gracias por las guerras, gracias por las puntadas”, sostuvo Serrano.

Para la carolinense, sin embargo, el valor de esos combates trascendió los resultados de los jueces.

“Le mostramos a la gente de lo que son capaces las mujeres en este deporte y demostramos que dos mujeres pueden subir al ring, dejarlo todo ahí dentro y aun así salir de él con respeto mutuo”, sostuvo Amanda.

Inspiración

La puertorriqueña, de 37 años y campeona de las 126 libras de la OMB y la AMB, también resaltó el papel de Taylor como una de las figuras que ayudaron a abrir camino para las nuevas generaciones.

“No solo te convertiste en una gran peleadora; también fuiste una de las personas que ayudaron a abrirles las puertas a las mujeres que vienen detrás de nosotras”, dijo Serrano.

Entrenamiento público de Katie Taylor de cara a su pelea ante Flora Pili. ( BRAN HOLLOWAY )

“Les mostraste a las niñas que pertenecen al boxeo, que pueden soñar en grande, convertirse en campeonas, hacer historia y recibir el pago que merecen como las estrellas que son”, añadió.

“Disfruta tu retiro. Te lo ganaste. Y siempre estaré orgullosa de que nuestros nombres estén conectados para siempre en la historia del boxeo”, sentenció la boricua.