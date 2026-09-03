El boxeador cagüeño Juanmita López de Jesús protagonizará la cuarta edición de “iTF… Es la Pelea”, que se celebrará el próximo 17 de octubre en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, anunciaron este jueves Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Top Rank.

López de Jesús (7-0, 3 KO’s) peleará por primera vez en su carrera como profesional en un combate pactado a ocho asaltos en las 115 libras.

Al momento, su rival aún no ha sido anunciado para lo que será su segunda pelea ante su fanaticada criolla.

“Pelear en Caguas siempre es especial para mí. Caguas es mi casa, y ante mi gente voy a seguir construyendo mi historia. El 17 de octubre regresamos a La Roger, y otra vez como estelar, para dar un paso importante en mi carrera con mi primer combate a ocho asaltos”, expresó López de Jesús en declaraciones escritas.

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“Estoy trabajando más fuerte que nunca y listo para demostrar que sigo creciendo pelea tras pelea. Que Caguas se prepare, porque vengo a dar un buen show y a defender mi casa con orgullo. Vengo a demostrar que soy el mejor prospecto de la Isla”, añadió el peleador.

El púgil, de 20 años, viene de una actuación dominante el pasado agosto, cuando superó por decisión unánime al también puertorriqueño Edwin Cortés en la Roger.

La velada contará, además, con la participación de su hermana, Belisa López de Jesús (3-1-1), quien por segunda ocasión compartirá cartelera con Juanmita.

Asimismo, el evento marcará el regreso al cuadrilátero del excampeón mundial Ángel “Tito” Acosta (25-5, 23 KO’s) y del peleador bayamonés Bryan “Chary” Chevalier (21-3-1, 16 KO’s). También subirán al ensogado el guayanillense Malik “El Emblema” Quiñones (5-1, 4 KO’s), Willjay De La Paz (2-0, 2 KO), Jan Luis Cumba (1-0, 1 KO) y el bayamonés Yariel Santiago (8-2-1, 2 KO’s).

La cartelera será transmitida en vivo desde las 9:00 p.m. por el canal oficial de Miguel Cotto Promotions en YouTube y la página de Facebook de Telemundo Puerto Rico.