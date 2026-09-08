La tenimesista boricua Adriana Díaz tendrá este jueves otro reto en su estreno en el WTT Champions Macao 2026 cuando se mida a la japonesa Honoka Hashimoto en la ronda de las 32.

El encuentro está pautado para la 1:55 a.m., hora de Puerto Rico, y se celebrará en el Macao East Asian Games Dome, en China, sede del evento que se extenderá hasta el domingo.

Díaz, quien ocupa el puesto 19 del ranking mundial, buscará conseguir su primera victoria ante Hashimoto, número 13 del globo, contra quien tiene marca de 0-2 en su carrera.

La japonesa derrotó a la puertorriqueña en el China Smash 2025 (3-1) y en el Czech Open 2017 (4-0).

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La utuadeña viene de alcanzar las semifinales en sencillos femeninos del WTT Contender Almaty 2026, en Kazajistán. En dicha etapa del torneo, Díaz cayó 3-1 ante la japonesa Hina Hayata, sexta en el ranking mundial.

La raqueta número uno boricua también vio acción en dobles mixtos junto a Ángel Naranjo, pero quedaron eliminados en la primera ronda tras perder 3-1 ante los rusos Maria Panfilova y Evgeny Tikhonov.

El WTT Champions Macao 2026 repartirá una bolsa de $800,000.