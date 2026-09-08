Carlos Gonzalez dirigirá la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a los Cangrejeros de Santurce, anunció este martes la franquicia a través de sus redes sociales.

González viene de guiar a los Gigantes de Carolina desde la campaña 2022, llevándolos a conseguir su primer título nacional en 2023. El técnico junto a su asistente Leo Arill presentaron sus renuncias del cuerpo técnico de Carolina el pasado agosto.

La llegada de González a Santurce representa un nuevo movimiento en el banquillo de los Cangrejeros, que durante la pasada temporada atravesaron por varios cambios en la dirección técnica con Nelson Colón y David Rosario.

La escuadra crustácea terminó la fase regular con récord de 19-15 en el tercer lugar de la Conferencia A bajo Rosario, pero su avance en la postemporada llegó a su fin gracias a los Criollos de Caguas.

El conjunto criollo eliminó a Santurce en seis partidos de la semifinal de la Conferencia A para acabar con las aspiraciones al campeonato.